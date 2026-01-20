आपको बता दें कि 19 जनवरी को लगभग 3 बजे एक्स पर Fundamental Investor नाम के यूजर ने एक वीडियो पोस्ट किया था। वायरल वीडियो साउथ दिल्ली का बताया जा रहा है। वीडियो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो को चालक बीच हाईवे पर लहराते हुए चला रहा है। यूजर ने इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि "आदरणीय दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती @gupta_rekha जी, यह कार नंबर DL 3C DD 5516 सड़क पर बेहद खतरनाक तरीके से चलाकर न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान को भी जोखिम में डाल रही है। @DelhiPolice टीम से निवेदन है कि कृपया इस वाहन के मालिक की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई करें और उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाए। कृपया 24 घंटे के भीतर इस मामले पर संज्ञान लिया जाए, ताकि किसी बड़े हादसे से पहले सख्त कदम उठाया जा सके।"