नई दिल्ली

गाजियाबाद से 17 साल पहले चोरी हुई हथिनी का मालिक ने लगा लिया सुराग, कोर्ट के आदेश पर पकड़ने जाएगी पुलिस

Ghaziabad News: 17 साल पहले चोरी हुई हथिनी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, तो मालिक ने खुद तलाश शुरू की। सुराग मिलने पर वह कोर्ट पहुंचा, जिसके आदेश पर मामला दर्ज हुआ और अब हथिनी की बरामदगी के लिए पुलिस गुजरात जाने की तैयारी में है।

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Jan 20, 2026

Case filed for elephant theft in Ghaziabad after 17 years

Ghaziabad News:दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले में एक चोरी की ऐसी घटना सामने आई है, जो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है। दरअसल, यहां पर 17 साल पहले एक हथिनी चोरी हुई थी, जिसकी शिकायत के लिए मालिक पुलिस की मदद लेने के लिए थाने गया, लेकिन वहां पर कोई सुध लेने वाला नहीं था। हथिनी को खोजने के लिए मालिक हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठा और पता लगाने के लिए दर-दर भटकने लगा। आखिरकार उसने हथिनी का पता लगाया और इंसाफ के लिए कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट के दखल देने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है, और अब हथिनी को खोजने के लिए पुलिस गुजरात जाएगी।

आपको बता दें कि गाजियाबाद में असालतपुर के रहने वाले गय्यूर अली साल 2000 में बिहार के सोनपुर मेले से ढाई लाख रुपये में खरीदी थी। गय्यूर के अनुसार, जनवरी 2008 को हथिनी अचानक चोरी हो गई थी। पीड़ित ने उस समय पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस की तरफ से न्याय न मिलने के बाद गय्यूर अली ने खुद हथिनी की तलाश शुरू की और जम्मू-कश्मीर में उसका पता लगाया। हालांकि, जिन लोगों के पास हथिनी थी, उन्होंने गय्यूर को धमकी देकर वहां से भगा दिया। इसके बाद पीड़ित ने 6 अक्टूबर 2022 को अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन निचली अदालत ने याचिका खारिज कर दी। बाद में पीड़ित के वकील दिलशाद चौधरी ने सत्र न्यायालय में याचिका दायर की। अदालत के निर्देश पर निचली अदालत ने मामला दर्ज करने के आदेश दिए। इसके बाद जम्मू-कश्मीर के नरवाल मंडी निवासी लक्ष्मण और लक्की के खिलाफ केस दर्ज किया गया।

देखभाल के बहाने लेकर हुए फरार

पीड़ित की शिकायत के मुताबिक, लक्ष्मण और लक्की को हथिनी की देखभाल के लिए रखा गया था। कुछ समय तक दोनों ने जिम्मेदारी निभाई, लेकिन एक दिन अचानक हथिनी को लेकर फरार हो गए। वहीं, इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि हथिनी चोरी का मुकदमा 27 सितंबर 2025 को अदालत के आदेश पर दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया है कि हथिनी फिलहाल गुजरात के एक बड़े पार्क में मौजूद हो सकती है। अब हाथिनी की तलाश में पुलिस गाजियाबाद से गुजरात जा सकती है।

गुजरात में होने की पुष्टी

वहीं, इस मामले को लेकर एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि हथिनी के गुजरात में होने की पुष्टि हुई है। हथिनी के मालिक के दावे के आधार पर जांच रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंप दी गई है। ऊपर से आदेश आने के बाद ही हथिनी की तलाश में पुलिस टीम को गुजरात भेजा जाएगा।

