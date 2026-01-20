गाजियाबाद से 17 साल पहले चोरी हुई हथिनी का मालिक ने लगा लिया सुराग, कोर्ट के आदेश पर पकड़ने जाएगी पुलिस

आपको बता दें कि गाजियाबाद में असालतपुर के रहने वाले गय्यूर अली साल 2000 में बिहार के सोनपुर मेले से ढाई लाख रुपये में खरीदी थी। गय्यूर के अनुसार, जनवरी 2008 को हथिनी अचानक चोरी हो गई थी। पीड़ित ने उस समय पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस की तरफ से न्याय न मिलने के बाद गय्यूर अली ने खुद हथिनी की तलाश शुरू की और जम्मू-कश्मीर में उसका पता लगाया। हालांकि, जिन लोगों के पास हथिनी थी, उन्होंने गय्यूर को धमकी देकर वहां से भगा दिया। इसके बाद पीड़ित ने 6 अक्टूबर 2022 को अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन निचली अदालत ने याचिका खारिज कर दी। बाद में पीड़ित के वकील दिलशाद चौधरी ने सत्र न्यायालय में याचिका दायर की। अदालत के निर्देश पर निचली अदालत ने मामला दर्ज करने के आदेश दिए। इसके बाद जम्मू-कश्मीर के नरवाल मंडी निवासी लक्ष्मण और लक्की के खिलाफ केस दर्ज किया गया।