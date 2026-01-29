UGC के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, CJI ने कहा- सभी नागरिकों की रक्षा होनी चाहिए

UGC new rule: UGC के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुनावई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि देश के सभी नागरिकों की रक्षा होनी चाहिए। UGC के नए नियम का दुरुपयोग हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस नए नियम से हम चिंतित है। फिलहाल इस नए नियम पर रोक लगा दी गई है और इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च की जाएगी। आपको बता दें कि UGC के नए नियम को लेकर पूरे देश में जमकर विरोध किया जा रहा था। दिल्ली में UGC के मुख्यालय पर धरना भी दिया गया था।