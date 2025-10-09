दिवाली में अगर खुशियां चाहते हैं तो…स्वदेशी उत्सव कार्यक्रम पर बोले दिल्ली के मंत्री

दिल्ली में स्वदेशी उत्सव 2025 का शुभारंभ।
Swadeshi Utsav 2025: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को ‘स्वदेशी उत्सव 2025’ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत की मजबूत पहचान बनाने के लिए स्वदेशी से बेहतर कोई माध्यम नहीं है। आजादी के समय से लेकर अब तक देश ने स्वदेशी के लिए लंबा संघर्ष किया है, और अब समय आ गया है कि भारत अपने ब्रांडों की वैश्विक पहचान स्थापित करे।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘स्वदेशी विजन’ को साकार करने के लिए हमें भारतीय ब्रांडों की विश्वसनीयता बढ़ाने की दिशा में काम करना होगा ताकि उनका उपयोग पूरी दुनिया में हो सके। उन्होंने यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2025 के नौवें संस्करण को संबोधित करते हुए कहा कि “देश को आगे बढ़ाने वाली हर तकनीक में भारतीयों की भागीदारी और योगदान आवश्यक है।”
सीएम ने कहा, “जब प्रधानमंत्री ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘स्वदेशी’ की बात करते हैं, तो उनका अर्थ केवल छोटे उद्यमों तक सीमित नहीं होता। इसका दायरा रक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा जैसे सभी क्षेत्रों तक फैला है। भारत को न केवल अपनी जरूरत की हर चीज़ का निर्माण करना चाहिए, बल्कि दुनिया को उसकी आपूर्ति करने की क्षमता भी रखनी चाहिए। हम सालों से विदेशी ब्रांडों का उपयोग करते आए हैं, लेकिन अब समय है कि भारतीय ब्रांडों की विश्वसनीयता और गुणवत्ता को विश्व स्तर पर स्थापित किया जाए। ताकि पूरी दुनिया ‘मेड इन इंडिया’ पर भरोसा करे।”
कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा, “आज का यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। हमारी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है कि यदि हम 100 प्रतिशत स्वदेशी को अपनाएं, तो कोई देश हमें चुनौती नहीं दे सकता। भारत के लोगों की प्रतिभा और हुनर को अब खुद भारत को भी पहचानना होगा। दीपावली के पवित्र त्यौहार पर अगर आप प्रभु राम की खुशियां प्राप्त करना चाहते हैं तो स्वदेशी चीजें ही खरीदें। इस पर्व में भारत माता की सेवा सबसे बड़ी सेवा होगी।”
