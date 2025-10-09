दिवाली में अगर खुशियां चाहते हैं तो…स्वदेशी उत्सव कार्यक्रम पर बोले दिल्ली के मंत्री

सीएम ने कहा, “जब प्रधानमंत्री ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘स्वदेशी’ की बात करते हैं, तो उनका अर्थ केवल छोटे उद्यमों तक सीमित नहीं होता। इसका दायरा रक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा जैसे सभी क्षेत्रों तक फैला है। भारत को न केवल अपनी जरूरत की हर चीज़ का निर्माण करना चाहिए, बल्कि दुनिया को उसकी आपूर्ति करने की क्षमता भी रखनी चाहिए। हम सालों से विदेशी ब्रांडों का उपयोग करते आए हैं, लेकिन अब समय है कि भारतीय ब्रांडों की विश्वसनीयता और गुणवत्ता को विश्व स्तर पर स्थापित किया जाए। ताकि पूरी दुनिया ‘मेड इन इंडिया’ पर भरोसा करे।”