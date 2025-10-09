Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

दिवाली में अगर खुशियां चाहते हैं तो…स्वदेशी उत्सव कार्यक्रम पर बोले दिल्ली के मंत्री

Swadeshi Utsav 2025: सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि ‘स्वदेशी उत्सव 2025’ का उद्देश्य भारत के स्थानीय उत्पादों, नवाचारों और उद्यमियों को बढ़ावा देना है। ताकि ‘वोकल फॉर लोकल’ का मंत्र वास्तव में जन-जन तक पहुंचे।

2 min read

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Oct 09, 2025

Swadeshi Utsav 2025 Delhi Delhi CM Rekha Gupta Manjinder Singh Sirsa Says Indian brands Credibility key global reach

दिल्ली में स्वदेशी उत्सव 2025 का शुभारंभ।

Swadeshi Utsav 2025: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को ‘स्वदेशी उत्सव 2025’ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत की मजबूत पहचान बनाने के लिए स्वदेशी से बेहतर कोई माध्यम नहीं है। आजादी के समय से लेकर अब तक देश ने स्वदेशी के लिए लंबा संघर्ष किया है, और अब समय आ गया है कि भारत अपने ब्रांडों की वैश्विक पहचान स्थापित करे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘स्वदेशी विजन’ को साकार करने के लिए हमें भारतीय ब्रांडों की विश्वसनीयता बढ़ाने की दिशा में काम करना होगा ताकि उनका उपयोग पूरी दुनिया में हो सके। उन्होंने यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2025 के नौवें संस्करण को संबोधित करते हुए कहा कि “देश को आगे बढ़ाने वाली हर तकनीक में भारतीयों की भागीदारी और योगदान आवश्यक है।”

छोटे उद्यमों तक सीमित नहीं है स्वदेशी

सीएम ने कहा, “जब प्रधानमंत्री ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘स्वदेशी’ की बात करते हैं, तो उनका अर्थ केवल छोटे उद्यमों तक सीमित नहीं होता। इसका दायरा रक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा जैसे सभी क्षेत्रों तक फैला है। भारत को न केवल अपनी जरूरत की हर चीज़ का निर्माण करना चाहिए, बल्कि दुनिया को उसकी आपूर्ति करने की क्षमता भी रखनी चाहिए। हम सालों से विदेशी ब्रांडों का उपयोग करते आए हैं, लेकिन अब समय है कि भारतीय ब्रांडों की विश्वसनीयता और गुणवत्ता को विश्व स्तर पर स्थापित किया जाए। ताकि पूरी दुनिया ‘मेड इन इंडिया’ पर भरोसा करे।”

मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या कहा?

कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा, “आज का यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। हमारी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है कि यदि हम 100 प्रतिशत स्वदेशी को अपनाएं, तो कोई देश हमें चुनौती नहीं दे सकता। भारत के लोगों की प्रतिभा और हुनर को अब खुद भारत को भी पहचानना होगा। दीपावली के पवित्र त्यौहार पर अगर आप प्रभु राम की खुशियां प्राप्त करना चाहते हैं तो स्वदेशी चीजें ही खरीदें। इस पर्व में भारत माता की सेवा सबसे बड़ी सेवा होगी।”

ये भी पढ़ें

चैतन्यानंद सरस्वती मामले में सुनवाई से पहले बड़ा ट्विस्ट, पटियाला हाउस कोर्ट में जज ने ऐनवक्त पर…
नई दिल्ली
Judge recuses himself from hearing Chaitanyananda Saraswati case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

Rekha Gupta

Published on:

09 Oct 2025 02:44 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिवाली में अगर खुशियां चाहते हैं तो…स्वदेशी उत्सव कार्यक्रम पर बोले दिल्ली के मंत्री

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

चैतन्यानंद सरस्वती मामले में सुनवाई से पहले बड़ा ट्विस्ट, पटियाला हाउस कोर्ट में जज ने ऐनवक्त पर…

Judge recuses himself from hearing Chaitanyananda Saraswati case
नई दिल्ली

Gold Loan लेना है? ये 5 बैंक ऑफर कर रहे सबसे कम ब्याज दर, जानें डिटेल

Gold Loan Interest Rate
कारोबार

दोस्त और उसकी पत्नी ने मेरा…पति की बातें सुनकर पत्नी के होश उड़े, पुलिस जांच में झूठा निकला मामला

Fake kidnapping drama to trap friend and his wife in Noida exposed
नई दिल्ली

त्योहारी सीजन में भीड़ नियंत्रण की तैयारियां चाक-चौबंद

नई दिल्ली

बिहार: जाति-धर्म के ध्रुवीकरण के बीच नए समीकरणों की तलाश

Bihar Assembly Election 2025 Dates Schedule
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.