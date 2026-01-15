ग्रीन उर्जा के बढ़ते कदम थाम रही प्रसारण की संकरी राह

उत्तरी क्षेत्रीय लोड डिस्पेच सेंटर (एनआरएलडीसी) के अनुसार राजस्थान में 23 गीगावाट की नवीकरण उर्जा की स्थापित क्षमता है वहीं ट्रांसमिशन क्षमता करीब 18.9 गीगावाट के करीब है। यह पूरी ट्रांसमिशन क्षमता लोंगटर्म जनरल नेटवर्क एक्सेस (जीएनए) से जुड़े प्रोजेक्ट्स को आवंटित है। जिसके चलते 4 गीगावाट क्षमता टी-जीएनए (टेम्परेरी जनरल नेटवर्क) के भरोसे रह जाती है। ग्रिड इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने के कार्यक्रम में 18 महीने से अधिक की देरी के कारण राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा जोन से 8.1 गीगावाट बिजली बाहर भेजने की योजना में बाधाएं आईं। वहीं एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार मार्च से सितंबर 2025 तक, राजस्थान में लगभग 4 गीगावाट पवन-सौर ऊर्जा में कटौती की गई।