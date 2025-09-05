सत्ता की किस्मत लिखने वाले सीमांचल के ‘आंचल’ में पलायन का दर्द

दरअसल, सीमांचल अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिलों में कुछ अच्छे हाइवे, हर घर नल से जल की टंकियां, गांवों में डामर सडक़ों और नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक रेलवे लाइन बिछाने को देखकर विकास का एहसास जरूर होता है। इसके बावजूद सीमांचल में रोजगार का साधनों का अभाव है। यहां कृषि और स्थानीय बाजार ही रोजगार के मुख्य साधन है, जिसके चलते बड़ी सख्या में लोगों का पलायन होता रहा है। शिक्षा की कमी के चलते मजदूरी ही यहां के लोगों के लिए विकल्प बना हुआ है। अररिया से ठाकुरगंज हाइवे से करीब दो किलोमीटर अंदर बग्दहरा गांव में टेलरिंग करने वाले एहसान आलम ने बताया कि गांव में रोजगार की कमी है। परिवार के नौ लोगों में से तीन लोग बाहर खिलौने और कपड़े की फैक्ट्री में काम करने गए हुए हैं। वहीं शेरोलंघा गांव में बुजुर्ग किशनलाल पासवान ने कहा कि हमारे बच्चे कब तक दिल्ली-मुंबई में मज़दूरी करेंगे? कब तक सीमांचल के गांवों के आंगन खाली रहेंगे? सरकार को यहां फैक्ट्रियां लगवाकर रोजगार देना चाहिए।