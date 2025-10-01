हर वर्ग-क्षेत्र में काम खड़ा कर वटवृक्ष बना संघ परिवार

हिन्दू समाज को संगठित करने के लिए 29 अगस्त 1964 को मुंबई के सांदीपनी आश्रम में विश्व हिन्दू परिषद का गठन हुआ। संघ के प्रचारक दादासाहेब आप्टे को इसकी जिम्मेदारी दी गई। 1966 के प्रयाग कुम्भ में विश्व हिन्दू सम्मेलन में मैसूर राजपरिवार के चामराज वाडियार पहले अध्यक्ष व दादासाहब आप्टे महामंत्री बने। 1982 में अशोक सिंघल विहिप के पदाधिकारी बने। अप्रैल 1984 में प्रथम धर्म संसद, नई दिल्ली में राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति गठित हुई। राम मंदिर आंदोलन में संघ परिवार जुटा। विहिप के विश्व के 65 देशों में 45 सौ से अधिक सेवा प्रकल्प हैं। विहिप की युवा शाखा बजरंग दल तथा दुर्गा वाहिनी के अलावा 17 और संगठन हैं।