दिल्ली में जलसंकट: आज और कल इन इलाकों में नहीं आएगा पानी, चंद्रावल प्लांट में मरम्मत के चलते सप्लाई ठप

आपको बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक सूची के अनुसार, मरम्मत कार्य की वजह से दिल्ली के कई प्रमुख रिहायशी और कमर्शियल इलाकों में पानी का गंभीर संकट देखने को मिल सकता है। इसमें मध्य दिल्ली के करोल बाग, पहाड़गंज सहित ओल्ड और न्यू राजेंद्र नगर जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र शामिल हैं, तो वहीं उत्तरी दिल्ली में हिंदू राव अस्पताल परिसर, कमला नगर और शक्ति नगर जैसे इलाकों में सप्लाई प्रभावित रहेगी। इसके अलावा पश्चिमी दिल्ली के ईस्ट और वेस्ट पटेल नगर, बलजीत नगर, प्रेम नगर और इंदरपुरी में भी लोगों को किल्लत का सामना करना पड़ेगा। जल बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि दिल्ली छावनी (Cantonment) के कुछ हिस्सों, एनडीएमसी (NDMC) क्षेत्र और दक्षिण दिल्ली के कुछ चुनिंदा पॉश इलाकों में भी पानी की आपूर्ति या तो पूरी तरह बाधित रहेगी या फिर बेहद कम दबाव के साथ उपलब्ध होगी, जिससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ना तय है।