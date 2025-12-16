दिल्ली में इन गाड़ियों को नहीं मिलेगा डीजल-पेट्रोल, रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा आदेश

16 दिसंबर को दिल्ली सचिवालय में प्रदूषण को लेकर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पर्यावरण मंत्री ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली का प्रदूषण ‘सीवियर’ स्टेज पर पहुंच गया है, जो केजरीवाल की 10 साल की नाकामी का नतीजा है। उन्होंने कहा न तो दिल्ली से कूड़ा हटाया गया, न उद्योगों पर सख्ती की गई और न ही प्रदूषण कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन्होंने 10 साल तक दिल्ली को प्रदूषित किया, वही आज इसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद मात्र 10 महीनों में रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली की तस्वीर बदलने का काम किया है।