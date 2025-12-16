दिल्ली में इन गाड़ियों को नहीं मिलेगा डीजल-पेट्रोल, रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा आदेश

दिल्ली में बिना PUC सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगा डीजल-पेट्रोल
Delhi Government: दिल्ली-एनसीआर में भयंकर प्रदूषण के बाद ग्रैप-4 पहले ही लागू कर दिया गया था। अब रेखा सरकार ने एक और नया नियम लागू किया है। दरअसल, अब दिल्ली में केवल उन्हीं लोगों को डीजल-पेट्रोल मिलेगा, जिनके पास पीयूसी (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट होगा। इसके साथ ही शहर में केवल BS-VI गाड़ियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसकी जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी।
उन्होंने पिछली सरकार यानी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा "हम पर्यावरण को लेकर AAP सरकार से बेहतर काम कर रहे हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी नई सरकार के लिए महज 9 से 10 महीनों में AQI कम करना नामुमकिन है। उन्होंने बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्लीवासियों से माफी भी मांगी। साथ ही आरोप लगाया कि राजधानी में प्रदूषण की यह बीमारी आम आदमी पार्टी की देन है, जिसे भाजपा सरकार खत्म करने का काम कर रही है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह भी बताया कि गुरुवार से किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना PUC किसी वाहन को भी ईंधन नहीं दिया जाएगा।
16 दिसंबर को दिल्ली सचिवालय में प्रदूषण को लेकर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पर्यावरण मंत्री ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली का प्रदूषण ‘सीवियर’ स्टेज पर पहुंच गया है, जो केजरीवाल की 10 साल की नाकामी का नतीजा है। उन्होंने कहा न तो दिल्ली से कूड़ा हटाया गया, न उद्योगों पर सख्ती की गई और न ही प्रदूषण कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन्होंने 10 साल तक दिल्ली को प्रदूषित किया, वही आज इसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद मात्र 10 महीनों में रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली की तस्वीर बदलने का काम किया है।
एक तरफ रेखा सरकार प्रदूषण कम करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में गुरुवार को दिल्ली सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आप के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी कार्यकर्ता हाथों में थाली और चम्मच लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ धरने पर बैठे और नारे लगाए “प्रदूषण तुमको जाना पड़ेगा। आई-आई, एक्यूआई। ”
प्रदूषण कम करने के तमाम प्रयासों के बावजूद दिल्ली-एनसीआर अभी भी जहरीले धुएं की चपेट में है। गुरुवार को AQI स्तर में मामूली गिरावट देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद राजधानी के बड़े हिस्सों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से ऊंचा बना रहा। कई इलाकों में दृश्यता बेहद कम रही, जिससे घर से बाहर निकलने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं, ग्रैप 4 के सभी नियमों को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।
