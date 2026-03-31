गे डेटिंग ऐप के जरिए युवकों को फंसाते थे बदमाश, सुनसान जगह पर बुलाकर लूटपाट… तीन गिरफ्तार

पुलिस के जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी शिवम झा, सागर ठाकुर और कमल ऑनलाइन डेटिंग ऐप ‘ग्राइंडर’ का इस्तेमाल कर वारदात को अंजाम देते थे। गिरोह बेहद सुनियोजित तरीके से काम करता था। ये लोग ऐप पर आकर्षक फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों से दोस्ती करते, फिर भरोसा जीतने के बाद पीड़ित को सेक्टर-76 जैसे सुनसान स्थान पर मिलने के लिए बुलाते। जैसे ही पीड़ित वहां पहुंचता, आरोपी उसे डरा-धमकाकर जबरन अपनी कार में बैठा लेते और चलती कार में मारपीट कर उससे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवाते, साथ ही मोबाइल और सोने की चेन जैसे कीमती सामान भी लूट लेते थे।