भीषण ठंड और शीतलहर के लिए रहें तैयार! आंधी-तूफान और बारिश से 9 डिग्री तक गिरा पारा

Cold Wave Prediction: दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में पिछले दो दिनों से जारी बारिश ने गर्मी से लोगों को राहत दिलाई है। इस आंधी-तूफान और बारिश से जहां मौसम सुहाना हो गया, वहीं अधिकतम तापमान में भी जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। बात अगर राष्ट्रीय राजधानी की करें तो दिल्ली में मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 6 से 9 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया। इसके चलते मौसम में आई ठंडक के साथ हवा की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जिसके बाद पूरे हफ्ते मौसम साफ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि इस बार मानसून की तरह ठंड भी जल्दी ही अपने पांव पसार सकती है। ऐसे में लोगों को अभी से भीषण ठंड और शीतलहर का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।