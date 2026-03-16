दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: अब ट्रांसजेंडर्स को भी मिलेगी ‘पिंक कार्ड’ की सुविधा, बसों में सफर होगा बिल्कुल मुफ्त

Delhi Transgender Pink Card: महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हुई 'पिंक पास' योजना का दायरा अब और बढ़ गया है। दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राजधानी में रहने वाले ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी डीटीसी (DTC) और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी 'पिंक कार्ड' का उपयोग कर बसों में बिना किसी किराए के सफर कर सकेंगे।