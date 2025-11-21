Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

पहले शराब पिलाई फिर पेपर कटर से रेता गला…बहन के प्रेमी को मौत के घाट उतारने वाले भाइयों का खुलासा

Delhi Murder Case: राष्ट्रीय राजधानी के कीर्ति नगर में युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्यारोपी भाइयों ने बताया कि मृतक उनकी बहन के निजी वीडियो लीक करने की धमकी दे रहा था।

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Nov 21, 2025

Two brothers killed sister lover in Kirti Nagar Private video reason for Delhi murder case

दिल्ली में अंगद हत्याकांड का खुलासा।

Delhi Murder Case: दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में हुए अंगद हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हुआ पेपर कटर, मृतक का मोबाइल फोन और आरोपियों के खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। जांच में सामने आया है कि यह हत्या बदले की नीयत से की गई थी। मृतक पर एक आरोपी की बेटी को ब्लैकमेल करने और निजी वीडियो दिखाकर परेशान करने का आरोप था, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया।

17 नवंबर को हुई थी अंगद की हत्या

पश्चिमी जिले के डीसीपी दराडे शरद भास्कर ने HT को बताया कि 17 नवंबर को कीर्ति नगर थाने में एक पीसीआर कॉल मिली। इस कॉल में कॉलर ने बताया कि रेलवे लाइन के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां रेलवे ट्रैक के बीच झाड़ियों में खून से लथपथ एक युवक मृत अवस्था में मिला। उसकी गर्दन पर एक गहरा घाव था, जबकि उसका मोबाइल फोन और अन्य सामान गायब था। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर हत्या का केस दर्ज किया और जांच शुरू की।

सीसीटीवी फुटेज ने खोला राज

मृतक की पहचान 32 साल के अंगद के रूप में हुई, जो मोती नगर क्षेत्र के बसई दारापुर का निवासी था। मौके पर पुलिस को कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच का सहारा लिया। इसके तहत मृतक के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें पता चला कि घटना से पहले अंगद दो युवकों के साथ देखा गया था। बाद में उनकी पहचान अमर और उसके ममेरे भाई सत्येंद्र के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी सत्येंद्र को पकड़ लिया। पूछताछ में सत्येंद्र ने खुलासा किया कि हत्या की साजिश में अमर और उसके पिता हरीश चंद्र भी शामिल थे।

वीडियो लीक करने की धमकी देता था अंगद

सत्येंद्र से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने 56 साल के हरीश चंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पूछताछ और पुलिस की जांच में सामने आया कि मृतक अंगद का अमर की बहन से पहले प्रेम प्रसंग चल रहा था। बाद में दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई। इसके बाद अंगद उस लड़की को काफी समय से परेशान कर रहा था। वह लड़की को आपत्तिजनक भाषा वाले मैसेज भेजता था और उसके निजी वीडियो लीक करने की धमकी देता था। कई बार रोकने और समझाने के बाद भी वह अपनी हरकत से बाज नहीं आया। इसी कथित उत्पीड़न और ब्लैकमेल से परेशान होकर आरोपियों ने अंगद को रास्ते से हटाने का फैसला किया।

दिल्ली पहुंचकर बनाई हत्या की योजना

पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी अमर 14 नवंबर को दिल्ली आया और उसने अपने ममेरे भाई सत्येंद्र के साथ मिलकर अंगद की हत्या की योजना बनाई। 16 नवंबर की शाम वे अंगद के कमरे तक पहुंचे, लेकिन वहां सीसीटीवी कैमरे लगे होने के कारण दोनों अपना इरादा पूरा नहीं कर सके। बाद में वे अंगद को बातचीत और शराब पीने के बहाने कीर्ति नगर रेलवे लाइन पर ले गए। शराब पिलाने के बाद दोनों ने पेपर कटर चाकू से उसकी गर्दन काटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के समय अमर का पिता हरीश चंद्र लगातार फोन पर उनसे संपर्क में था और उनके कदमों पर नजर रखे हुए था।

दो गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अभी भी फरार

वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी दिल्ली से फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत जुटाए और आरोपियों की लोकेशन ट्रेस करने में तकनीकी सर्विलांस की मदद ली। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल पेपर कटर चाकू, मृतक का मोबाइल फोन और सत्येंद्र के खून से सने कपड़े बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस ने 56 साल के हरीश चंद्र और 39 साल के सत्येंद्र चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आपस में मामा-भांजा बताए जाते हैं। तीसरा आरोपी अमर अब भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

संबंधित विषय:

crime news

Delhi News

murder news

Published on:

21 Nov 2025 12:49 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / पहले शराब पिलाई फिर पेपर कटर से रेता गला…बहन के प्रेमी को मौत के घाट उतारने वाले भाइयों का खुलासा

