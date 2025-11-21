पहले शराब पिलाई फिर पेपर कटर से रेता गला…बहन के प्रेमी को मौत के घाट उतारने वाले भाइयों का खुलासा

सत्येंद्र से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने 56 साल के हरीश चंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पूछताछ और पुलिस की जांच में सामने आया कि मृतक अंगद का अमर की बहन से पहले प्रेम प्रसंग चल रहा था। बाद में दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई। इसके बाद अंगद उस लड़की को काफी समय से परेशान कर रहा था। वह लड़की को आपत्तिजनक भाषा वाले मैसेज भेजता था और उसके निजी वीडियो लीक करने की धमकी देता था। कई बार रोकने और समझाने के बाद भी वह अपनी हरकत से बाज नहीं आया। इसी कथित उत्पीड़न और ब्लैकमेल से परेशान होकर आरोपियों ने अंगद को रास्ते से हटाने का फैसला किया।