क्राइम पेट्रोल देखकर दो दोस्तों ने रच डाली लूट की साजिश, 11 दिन में 40 लोगों से पूछताछ के बाद ऑटो चालक ने खोल दिया राज

Robbery Case in Delhi: अपराधी चाहे जितना शातिर हो, कुछ न कुछ सुराग तो छोड़ ही देता है। यह लाइनें दिल्ली की उस लूट की वारदात में बिल्कुल फिट बैठ गईं, जिसे आरोपियों ने बेहद शातिराना अंदाज से अंजाम दिया था। दरअसल, अपराध पर बनने वाले धारावाहिक क्राइम पेट्रोल से सीखकर दिल्ली में एक युवक ने लूट की वारदात के लिए योजना तैयार की। इसके लिए सबसे पहले उसने अपना टारगेट सेट किया। इसमें उसके दोस्त ने मदद की। इसके बाद दोनों ने मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान कोई भी सुराग नहीं छोड़ा, लेकिन पुलिस ने 11 दिनों में 40 लोगों से पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण के बाद आरोपियों को धर दबोचा। इसके बाद आरोपियों ने जो कहानी बताई, उसे सुनकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए।