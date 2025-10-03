इंस्टीट्यूट में छात्राओं का यौन शोषण करने वाले ‘डर्टी बाबा’ तीन मांगों पर चकराया कोर्ट, दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

दरअसल, शुक्रवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिमेष कुमार ने 17 छात्राओं का यौन शोषण करने के आरोपी स्वयंभू धर्मगुरु स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इस दौरान स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की ओर से कोर्ट में पेश वकीलों ने तीन आवेदन पत्र कोर्ट में जमा किए। इनमें बाबा के खिलाफ जब्ती ज्ञापन और केस डायरी देने के साथ जेल में संन्यासी भोजन, संन्यासी वेश के लिए कपड़े और दवाइयां-किताबें उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इसके बाद जज ने इसके बारे में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। सूत्रों का कहना है कि 'डर्टी बाबा' के आवेदनों पर कोर्ट में सवाल उठा कि छात्राओं को धमकाकर उनका यौन शोषण करने वाला चैतन्यानंद सरस्वती क्या वाकई में संन्यासी है? बहरहाल अब पुलिस का जवाब आने के बाद ही कोर्ट इस मामले में कोई फैसला लेगी।