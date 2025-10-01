क्या आप मुझे वेश्या मानती हैं…फॉरेन ऑफिस में महिला अफसर के सवाल पर भड़की रशियन लड़की

दिल्ली में रशियन सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर से बदसुलूकी।
Coco in India: यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर 'कोको इन इंडिया' नाम से मशहूर रशियन इंफ्लुएंसर क्रिस्टिना ने भारत छोड़ने का फैसला ले लिया है। उन्होंने इसके लिए फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) में आवेदन किया। इसके बाद उन्हें 12 अक्टूबर तक इंडिया छोड़ने का आदेश दिया गया है। यह कदम रशियन लड़की ने फॉरेन दफ्तर की एक महिला अधिकारी की बदसुलूकी से आहत होकर उठाया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो जारी कर क्रिस्टिना ने पूरी बात डिटेल में बताई है। इसके बाद से उसके फैंस गहरे सदमे में हैं।
दरअसल, मूल रूप से रूस की रहने वाली सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर क्रिस्टिना पिछले कई सालों से भारत में रह रही थीं। वह अपने वीडियो और रील में भारतीय परंपरा, रहन-सहन और संस्कृति की तारीफें करती रही हैं। क्रिस्टिना बताती हैं कि उन्हें भारतीय संस्कृति से बेहद लगाव है। वह छठ पूजा में बिहार जाकर वहां की संस्कृति से भी रूबरू होने वाली थीं, लेकिन इसी बीच उनके साथ एक ऐसा वाकया हो गया कि उन्होंने इंडिया छोड़ने का इरादा बना लिया। क्रिस्टिना का आरोप है कि फॉरेन ऑफिस में उनसे बेहद आपत्तिजनक और निजी सवाल पूछे गए। क्रिस्टिना के सोशल मीडिया पर 4.79 लाख फॉलोवर्स हैं।
क्रिस्टिना ने वीडियो जारी कर अपने साथ हुए वाकये की फैंस को जानकारी देते हुए बताया "मुझे भारतीय कानूनों की ज्यादा जानकारी नहीं है। हो सकता है कि मैं गलत हूं…अगर मैं गलत हूं तो सॉरी।" क्रिस्टिना आगे कहती हैं "नई दिल्ली के आरकेपुरम स्थित FRRO के रूम नंबर 303 के कर्मचारियों ने मुझसे मेरा फोन लिया। उसमें अलग-अलग चैट चेक किए। मुझसे मेरे व्यक्तिगत जीवन को लेकर सवाल किए। अपनी एक सहयोगी को दिखाते हुए हंसे कि देखो…। मुझे नहीं पता क्या यह लीगल है। हो सकता है उन्हें ऐसा करना चाहिए, लेकिन मैंने दूसरे लोगों के साथ ऐसा करते नहीं देखा। उन्होंने दूसरों का फोन नहीं लिया।"
क्रिस्टिना ने आगे कहा "हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि मैं देश के लिए खतरनाक हूं, जैसे आतंकवादी या ड्रग डीलर। इसलिए मेरा फोन चेक करने की जरूरत हुई। मैं देश की सुरक्षा की बात समझती हूं। यदि उनका ऐसा करना ठीक था तो मैं माफी मांगती हूं। वहां रूम नंबर 303 में एक मैडम ने मुझसे पूछा कि तुम वसंत कुंज में किराये पर रहती हो तो अलग-अलग होटलों में क्यों जाती हो। मैं सबकुछ जानती हूं, बस तुम से सच्चाई जानना चाहती हूं। उन्होंने लगातार मुझसे सवाल किए और मुझे कुछ बोलने नहीं दिया। मैं समझती हूं कि आप मुझे वेश्या मानती हैं। इस बात की जांच बहुत आसान है।"
क्रिस्टीना ने अपने वीडियो में आगे बताया है "मैं प्रेमी से अलग होने के बाद सफदरजंग एनक्लेव के एक होटल में रहने गई थी। वहां रजिस्टर में एंट्री चेक करके आप जान सकते हैं कि मैं किसके साथ वहां रुकी थी। यदि उसके अलावा आप बता देंगी कि मैं किसी और होटल में गई थी तो मैं माफी मांग लूंगी। मैं मान लूंगी कि क्रिस्टिना झूठी है, वेश्या है… इतनी गंदी औरत है कि उसे मर जाना चाहिए। मैं एक बार पुणे और जयपुर गई तो होटल में रुकी। इसके अलावा मैं दिल्ली में किसी होटल में इस साल नहीं रुकी हूं। यदि आपने सबूत ला दिया तो मैं मान लूंगी कि मैं घटिया औरत हूं, वेश्या हूं।"
क्रिस्टीना ने कहा कि वह अपने प्रेमी विदिक के अलावा कभी किसी और के साथ किसी होटल में नहीं गईं और इसे फॉर्म-सी के रिकॉर्ड से जांचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्रेमी से अलगाव के बाद वह होटल में अकेली जरूर ठहरी थीं, लेकिन यदि यह साबित हो जाए कि वह किसी और के साथ थीं तो संभव है कि वह उस समय नशे में रही हों या मानसिक रूप से अस्थिर रही हों और उन्हें कुछ याद न हो। उन्होंने चुनौती दी कि यदि किसी के पास सबूत है तो सामने लाया जाए, क्योंकि वह सच सामने आने पर किसी भी शर्त को मानने को तैयार हैं, यहां तक कि देश छोड़ने तक को। क्रिस्टीना ने आरोप लगाया कि उनसे पूछा गया कि उनका हाथ क्यों कांप रहा है और उनका फोन लेकर हंसी उड़ाई गई, लेकिन एग्जिट परमिट देने से पहले यह स्पष्ट किया जाए कि आखिर वह किस होटल में और किसके साथ थीं।
