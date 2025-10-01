क्या आप मुझे वेश्या मानती हैं…फॉरेन ऑफिस में महिला अफसर के सवाल पर भड़की रशियन लड़की

क्रिस्टीना ने कहा कि वह अपने प्रेमी विदिक के अलावा कभी किसी और के साथ किसी होटल में नहीं गईं और इसे फॉर्म-सी के रिकॉर्ड से जांचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्रेमी से अलगाव के बाद वह होटल में अकेली जरूर ठहरी थीं, लेकिन यदि यह साबित हो जाए कि वह किसी और के साथ थीं तो संभव है कि वह उस समय नशे में रही हों या मानसिक रूप से अस्थिर रही हों और उन्हें कुछ याद न हो। उन्होंने चुनौती दी कि यदि किसी के पास सबूत है तो सामने लाया जाए, क्योंकि वह सच सामने आने पर किसी भी शर्त को मानने को तैयार हैं, यहां तक कि देश छोड़ने तक को। क्रिस्टीना ने आरोप लगाया कि उनसे पूछा गया कि उनका हाथ क्यों कांप रहा है और उनका फोन लेकर हंसी उड़ाई गई, लेकिन एग्जिट परमिट देने से पहले यह स्पष्ट किया जाए कि आखिर वह किस होटल में और किसके साथ थीं।