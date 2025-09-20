Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

थाइलैंड से साढ़े पांच करोड़ का गांजा उठा लाए दो युवक, दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम टीम ने पकड़ा

Delhi IGI Airport: जांच के दौरान दोनों यात्रियों के पास मौजूद गहरे भूरे और हरे रंग के दो ट्रॉली बैगों को खोला गया। बैगों की तलाशी में सिल्वर कलर की पांच पॉलिथीन पाउच बरामद हुईं। इन पैकेट्स में हरे रंग का पदार्थ भरा हुआ था।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Sep 20, 2025

Two Indian passengers arrived Delhi IGI airport with marijuana worth Rs 5.5 crore from Thailand
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशल एयरपोर्ट पर गांजा तस्करी में दो युवक गिरफ्तार। (Photo : AI)

Delhi IGI Airport: इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर कस्टम विभाग ने नशीले पदार्थों की तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए दो भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी हाल ही में बैंकॉक से दिल्ली लौटे थे और शक के आधार पर उनकी तलाशी लेने पर उनके पास से करीब 5.687 किलोग्राम गांजा/मारिजुआना बरामद हुआ। अधिकारियों के अनुसार बरामद नशीले पदार्थ की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 5.6 करोड़ रुपये आंकी गई है।

बैंकॉक से दिल्ली पहुंचे यात्री

कस्टम विभाग के सूत्रों के मुताबिक, यह घटना 12 सितंबर की है। दोनों यात्री बैंकॉक से फ्लाइट नंबर AI-2335 के जरिए दिल्ली के टर्मिनल-3 पर उतरे थे। उनकी गतिविधियों पर नजर रखते हुए अधिकारियों को उन पर संदेह हुआ। इसी आधार पर उन्हें ग्रीन चैनल से होते हुए रोका गया और गहन तलाशी की प्रक्रिया शुरू की गई।

ट्रॉली बैग से निकले पॉलिथीन पैकेट

जांच के दौरान दोनों यात्रियों के पास मौजूद गहरे भूरे और हरे रंग के दो ट्रॉली बैगों को खोला गया। बैगों की तलाशी में सिल्वर कलर की पांच पॉलिथीन पाउच बरामद हुईं। इन पैकेट्स में हरे रंग का पदार्थ भरा हुआ था। इसका कुल वजन 5.687.5 किलोग्राम निकला। फॉरेंसिक जांच में स्पष्ट हुआ कि यह पदार्थ गांजा/मारिजुआना है, जो नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है।

हिरासत और गिरफ्तारी

बरामदगी के तुरंत बाद दोनों यात्रियों को हिरासत में लिया गया और प्रारंभिक पूछताछ की गई। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों से बरामद नशीले पदार्थ का बाजार मूल्य लगभग 5.6 करोड़ रुपये है। इस मामले में दिल्ली पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) को भी सूचना दी गई। बाद में दोनों को औपचारिक रूप से पुलिस के हवाले कर दिया गया।

जानिए क्या हुई कानूनी कार्रवाई?

अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों की गतिविधियां और बरामद माल स्पष्ट रूप से NDPS अधिनियम, 1985 की धारा 8 का उल्लंघन करती हैं। इसके बाद उनके खिलाफ धारा 20, धारा 23 और धारा 29 के तहत मामला दर्ज किया गया। 13 सितंबर 2025 को उन्हें इसी कानून की धारा 43(बी) के तहत औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद गांजा/मारिजुआना को जब्त कर लिया गया है और उसे सुरक्षित पैकेजिंग में संरक्षित किया गया है।

तस्करी की बड़ी साजिश का हिस्सा?

कस्टम विभाग इस बरामदगी को तस्करी की बड़ी साजिश का हिस्सा मान रहा है। अधिकारियों का मानना है कि आरोपी केवल कैरियर हो सकते हैं और इसके पीछे कोई संगठित गिरोह सक्रिय है। जांच एजेंसियां अब इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि यह नशीला पदार्थ कहां से लाया गया था और इसे दिल्ली या भारत के किस हिस्से में सप्लाई किया जाना था।

सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी

आईजीआई एयरपोर्ट पर लगातार तस्करी की कोशिशें सामने आती रहती हैं। कस्टम विभाग और सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी की बदौलत हर साल करोड़ों रुपये मूल्य के नशीले पदार्थ और प्रतिबंधित सामान पकड़े जाते हैं। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई इस बात का सबूत है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां हर समय सतर्क हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करती हैं।

फिलहाल दोनों आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियां उनके मोबाइल फोन, यात्रा दस्तावेज और संपर्क सूत्रों की भी जांच कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामले की तह तक जाने के बाद ही यह साफ होगा कि दोनों आरोपी स्वतंत्र रूप से नशीले पदार्थ ला रहे थे या किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा हैं।

Published on:

20 Sept 2025 04:08 pm

