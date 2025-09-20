थाइलैंड से साढ़े पांच करोड़ का गांजा उठा लाए दो युवक, दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम टीम ने पकड़ा

Delhi IGI Airport: इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर कस्टम विभाग ने नशीले पदार्थों की तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए दो भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी हाल ही में बैंकॉक से दिल्ली लौटे थे और शक के आधार पर उनकी तलाशी लेने पर उनके पास से करीब 5.687 किलोग्राम गांजा/मारिजुआना बरामद हुआ। अधिकारियों के अनुसार बरामद नशीले पदार्थ की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 5.6 करोड़ रुपये आंकी गई है।