26 जनवरी को लेकर अलर्ट! हर गांव तक ये मैसेज भिजवा रही पुलिस

सभी क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी अपने-अपने थानों में समस्त ग्राम चौकीदारों की गोष्ठी आयोजित करें। इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य त्यौहारों के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना तथा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की रोकथाम सुनिश्चित करना है। गोष्ठी के दौरान ग्राम चौकीदारों को सभी निर्देशों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताई जाए कि उन्हे अपने क्षेत्रों में निरंतर सतर्क दृष्टि बनाए रखनी है। संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों एवं गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखनी होगी। किसी भी महत्वपूर्ण सूचना अथवा घटना की जानकारी तत्काल संबंधित थाना प्रभारी और उच्च अधिकारियों को देनी है। अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं पर नियंत्रण रखने में सक्रिय भूमिका निभानी है। धार्मिक स्थलों, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों एवं कार्यक्रम स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।