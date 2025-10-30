Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

ऑन कैमरा जिस्मानी संबंध, फिर रिश्ते ने कैसे लिया नया मोड़…रामकेश-अम्रता लव स्टोरी की पूरी कहानी

Crime: एक जॉब इंटरव्यू के दौरान रामकेश से अम्रता की मुलाकात हुई। फिर दोनों में जल्द ही नजदीकियां बढ़ीं और बात जिस्मानी संबंधों तक पहुंच गई। दोनों अक्सर कैमरे में अपने निजी पलों को कैद करते थे।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Oct 30, 2025

UPSC aspirants Ramkesh and Amrita love story from first meeting to physical relationship and murder in Delhi Crime

पुलिस पूछताछ में अम्रता ने कबूली रामकेश की हत्या की पूरी सच्चाई।

Crime: IAS-IPS बनने का सपना देखने वाले रामकेश मीणा और उसके साथ लिव इन में रहने वाली अम्रता की कहानी सबको चौंका रही है। अम्रता एक प्रेमी को छोड़कर रामकेश मीणा के साथ लिव इन में रहने आई थी। इस बीच रामकेश मीणा और अम्रता के बीच जिस्मानी संबंध बने, वो भी कैमरे के सामने। यह अम्रता की सहमति से हुआ था। हालांकि यह कहानी ज्यादा दिन नहीं चली। अम्रता का चार महीनों में ही रामकेश से मन भर गया। इसके बाद वह अपने पुराने प्रेमी के साथ रहने के लिए बेताब हो उठी। इधर, अम्रता के व्यवहार में अचानक आया बदलाव रामकेश बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह अम्रता को हर हाल में अपने पास रोकना चाहता था। इसलिए उसने उन्हीं जिस्मानी संबंधों के निजी वीडियोज को हथियार बना लिया, जिन्हें कभी अम्रता और रामकेश ने अपनी यादों के लिए सहेज कर रखा था।

तुनकमिजाज अम्रता को परिजनों ने छोड़ा साथ

दिल्ली में यूपीएससी अभ्यर्थी रामकेश मीणा हत्याकांड में हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच में सामने आया कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद निवासी 21 साल की अम्रता बचपन से ही तुनकमिजाजी थी। वह मात्र 17 साल की उम्र में अपने से दोगुनी उम्र के गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर सुमित कश्यप के प्यार में पड़ गई। परिजनों के विरोध पर भी जब वह रात-रात अपने प्रेमी के साथ गायब रहने लगी तो उसके माता-पिता ने उससे सभी रिश्ते खत्म कर लिए। अम्रता के माता-पिता का कहना है कि अमृता पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन उतनी ही शरारती भी थी। उसकी शैतानी हरकतें इतनी बढ़ गईं कि जुलाई 2024 में परिवार ने अखबार में विज्ञापन देकर उनसे रिश्ता तोड़ लिया।

नई शुरुआत और खतरनाक 'लिव-इन'

पुलिस पूछताछ में अम्रता ने बताया कि गैस डिस्ट्रीब्यूटर सुमित कश्यप से प्रेम संबंधों का परिवार विरोध कर रहा था। इसलिए वह नौकरी की तलाश में थी। इसी बीच मई 2024 में वह एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने नोएडा आई। यहां उसकी मुलाकात यूपीएससी की तैयारी कर रहे रामकेश मीणा से हुई। जॉब इंटरब्यू के दौरान हुई पहली मुलाकात दोस्ती में बदल गई। फिर चैटिंग, कॉफी और डेटिंग से होते हुए दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। इसके बाद मई में ही अम्रता मुरादाबाद से दिल्ली के तिमारपुर आ गई, जहां वह रामकेश के फ्लैट में 'लिव-इन' में रहने लगी। इस बीच वह अपने पहले प्रेमी सुमित कश्यप को लगभग भूल गई थी।

पुराने प्रेमी से संपर्क और धमकी

अम्रता ने पुलिस पूछताछ में बताया कि रामकेश मीणा के साथ लिव इन में वह बहुत खुश थी। दोनों के बीच अक्सर सहमति से जिस्मानी संबंध बनते थे। इस दौरान वे अक्सर अपने अंतरंग पलों को कैमरों में कैद करने लगे। हालांकि उन दोनों को ही यह अंदाजा नहीं था कि वह निजी पलों के जो वीडियो बना रहे हैं, वही एक दिन रामकेश मीणा की हत्या का कारण बनेंगे। अम्रता ने पुलिस को यह भी बताया कि चार महीने रामकेश के साथ लिव इन में रहने के बाद एक दिन उसकी मुलाकात फिर पुराने प्रेमी से हो गई। इसके बाद उसने रामकेश मीणा से दूरी बनानी शुरू की और सुमित कश्यप के साथ ज्यादा समय बिताने लगी।

अम्रता को खोने के डर से बेचैन हो उठा रामकेश

इधर, अमृता को खोने के डर से रामकेश मीणा बेचैन हो उठा और उसने अमृता को रोकने की बहुत कोशिश की। जब अम्रता किसी भी हाल में रामकेश मीणा के साथ रहने को तैयार नहीं हुई तो उसने उन्हीं प्राइवेट वीडियोज का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसने धमकी दी कि यदि अमृता उसके साथ नहीं रही तो वह वीडियो लीक कर देगा। जांच अधिकारियों के अनुसार, अमृता ने यह बात सुमित को बताई। सुमित अम्रता की बात पर तिलमिला उठा और उसने रामकेश को रास्ते से हटाने का अम्रता को आइडिया दिया। इसके बाद अम्रता ने सुमित के साथ मिलकर हार्ड डिस्क लेने और रामकेश को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। इसमें सुमित ने अपने दोस्त संदीप को भी शामिल किया।

अम्रता ने हार्ड डिस्क निकलवाने के लिए खेला 'गंदा खेल'

6 अक्तूबर की रात अम्रता रामकेश के फ्लैट पर पहुंची। योजना के अनुसार, अम्रता ने रामकेश को झूठा प्यार दिखाते हुए शारीरिक संबंध बनाने के लिए उकसाया। रामकेश जब शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो गया तो अम्रता ने जिस्मानी संबंधों को ज्यादा यादगार बनाने के लिए बेड पर उसके हाथ-पांव बांधे और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। इसके बाद सुमित और उसका दोस्त संदीप मास्क पहनकर रामकेश के घर पहुंच गए। हाथ-पैर बंधे और मुंह में कपड़ा ठूंसा होने के चलते रामकेश चिल्ला नहीं पाया। इस दौरान तीनों ने रामकेश से निजी वीडियोज की हार्ड डिस्क मांगी।

गले पर ज्यादा दबाव पड़ने से हुई रामकेश की मौत

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि रामकेश ने उस दौरान भी निजी पलों के वीडियोज से भरी हार्ड डिस्क देने से मना किया। इसपर तीनों ने दबाव बनाने के लिए उसका गला दबाना शुरू कर दिया। गले पर ज्यादा दबाव पड़ने के चलते रामकेश की मौत हो गई। यह देख तीनों के हाथ-पांव फूल गए। इस बीच फोरेंसिंक साइंस में ग्रेजुएट अम्रता ने सबूत मिटाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और हत्या को हादसे का रूप देने के लिए रामकेश के शरीर पर तेल, घी और शराब उड़ेल दी। इसके बाद सुमित कश्यप ने एलपीजी सिलेंडर की नॉब निकाली और मौके से हार्ड डिस्क, लैपटॉप समेत अन्य सामान लेकर फरार हो गए। कुछ देर बाद फ्लैट में तेज धमाके के साथ आग लगी और सब जलकर राख हो गया।

