ऑन कैमरा जिस्मानी संबंध, फिर रिश्ते ने कैसे लिया नया मोड़…रामकेश-अम्रता लव स्टोरी की पूरी कहानी

Crime: IAS-IPS बनने का सपना देखने वाले रामकेश मीणा और उसके साथ लिव इन में रहने वाली अम्रता की कहानी सबको चौंका रही है। अम्रता एक प्रेमी को छोड़कर रामकेश मीणा के साथ लिव इन में रहने आई थी। इस बीच रामकेश मीणा और अम्रता के बीच जिस्मानी संबंध बने, वो भी कैमरे के सामने। यह अम्रता की सहमति से हुआ था। हालांकि यह कहानी ज्यादा दिन नहीं चली। अम्रता का चार महीनों में ही रामकेश से मन भर गया। इसके बाद वह अपने पुराने प्रेमी के साथ रहने के लिए बेताब हो उठी। इधर, अम्रता के व्यवहार में अचानक आया बदलाव रामकेश बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह अम्रता को हर हाल में अपने पास रोकना चाहता था। इसलिए उसने उन्हीं जिस्मानी संबंधों के निजी वीडियोज को हथियार बना लिया, जिन्हें कभी अम्रता और रामकेश ने अपनी यादों के लिए सहेज कर रखा था।