UPSC टॉपर ग्रुप-A की महिला अधिकारी क्यों छोड़ रही सरकारी नौकरी? पति ने बताई बड़ी वजह

प्रतीकात्मक तस्वीर।
Air Pollution in Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली इस समय भयानक वायु प्रदूषण की चपेट में है। हवा में धूल और धुंध का ऐसा आलम है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। इस बीच दिल्ली निवासी UPSC की टॉपर ग्रुप-A महिला अफसर ने नौकरी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर दिल्ली के प्रदूषण को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। कोई सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है तो कोई नागरिकों की लापरवाही पर सवाल उठा रहा है।
दिल्ली के वायु प्रदूषण को लेकर छिड़ी बहस के बीच सोशल मीडिया 'X' पर एक पोस्ट ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दरअसल, सोशल मीडिया 'X'यूजर अक्षत श्रीवास्तव ने अपने अकाउंट पर लिखा कि उनकी पत्नी दिल्ली में ग्रुप-ए अधिकारी है। उसने UPSC परीक्षा में 8वीं रैंक हासिल की थी। अब वह अपनी ग्रुप-A सरकारी नौकरी छोड़ने का फैसला किया है। अक्षत ने इसके पीछे की वजह भी बताई है।
अक्षत श्रीवास्तव ने अपने सोशल मीडिया 'X' अकाउंट पर लिखा "मेरी पत्नी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में ग्रुप-A अधिकारी है। उसने यूपीएससी में 8वीं रैंक हासिल की थी। वह अपने करियर के ज्यादातर हिस्से में दिल्ली में रही है। लेकिन अब प्रदूषण की गंभीर स्थिति और हमारे छोटे बच्चे की सेहत को देखते हुए उसने नौकरी छोड़ने का फैसला लिया है। क्या पछतावा है? बिल्कुल नहीं।"
अक्षत ने आगे लिखा "क्या यह मुश्किल फैसला था? हां। (ग्रुप-A की नौकरी छोड़ना आसान नहीं होता)। क्या हमें पछतावा है? बिल्कुल नहीं।" इस दौरान अक्षत ने सरकारों पर तीखा हमला करते हुए कहा "कोई भी सरकार परवाह नहीं करती। नागरिक ब्रेनवॉश हो चुके हैं। अब खुद को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर सेहत बचानी है तो कुछ त्याग करना होगा।"
अक्षत ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा "कुछ लोगों के लिए यह यूपीएससी की नौकरी छोड़ना होगा, कुछ के लिए प्राइवेट जॉब या किसी के लिए अपना बिजनेस। लेकिन अगर आप अपनी सेहत बचाना चाहते हैं, तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा।" अक्षत यहीं नहीं रुके। उन्होंने अंत में राजनीतिक बहसों पर भड़ास निकालते हुए लिखा "पॉलिटिकल डिबेट्स को भाड़ में जाने दो।"
इससे पहले प्रदूषण को लेकर पूर्व IAS अधिकारी एल.वी. नीलेश ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी थी। उन्होंने दिल्ली और अमेरिका की हवा की गुणवत्ता की तुलना करते हुए एक्स (पूर्व ट्विटर) पर दो तस्वीरें साझा की थीं। एक में दिल्ली का धुंध से घिरा आसमान और दूसरी में अमेरिका के माउंट रेनियर नेशनल पार्क का साफ, नीला आकाश दिख रहा था। उन्होंने लिखा कि अगर वे भारत में ही रहते तो 'नॉर्थ ब्लॉक सचिवालय जैसी गंदगी में रहने और सांस लेने को मजबूर' होते।
नीलेश की इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं भड़का दीं। कुछ यूजर्स ने उनकी बातों का समर्थन करते हुए दिल्ली के प्रदूषण पर चिंता जताई, तो कई लोगों ने उनकी टिप्पणी को भारत का अपमान बताया। देखते ही देखते एक्स पर यह मुद्दा दो धड़ों में बंट गया। एक तरफ वे लोग जो राजधानी की हवा को लेकर चिंतित हैं और दूसरी तरफ वे जो इसे देश की छवि पर हमला मानते हैं। अक्षत श्रीवास्तव की पोस्ट पर भी कई लोगों ने उनकी पत्नी के फैसले की सराहना की, जबकि कुछ ने इसे 'अत्यधिक प्रतिक्रिया' बताया।
