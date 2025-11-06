UPSC टॉपर ग्रुप-A की महिला अधिकारी क्यों छोड़ रही सरकारी नौकरी? पति ने बताई बड़ी वजह

नीलेश की इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं भड़का दीं। कुछ यूजर्स ने उनकी बातों का समर्थन करते हुए दिल्ली के प्रदूषण पर चिंता जताई, तो कई लोगों ने उनकी टिप्पणी को भारत का अपमान बताया। देखते ही देखते एक्स पर यह मुद्दा दो धड़ों में बंट गया। एक तरफ वे लोग जो राजधानी की हवा को लेकर चिंतित हैं और दूसरी तरफ वे जो इसे देश की छवि पर हमला मानते हैं। अक्षत श्रीवास्तव की पोस्ट पर भी कई लोगों ने उनकी पत्नी के फैसले की सराहना की, जबकि कुछ ने इसे 'अत्यधिक प्रतिक्रिया' बताया।