बच्ची को रूस भगा ले जाने का डर! दिल्ली हाईकोर्ट ने मां से लेकर पिता को दी अंतरिम कस्टडी

इस दंपती की कहानी भी दिलचस्प है। दोनों की शादी 2013 में रूस में हुई थी। कुछ साल वहीं रहने के बाद यह जोड़ा भारत आ गया। धीरे-धीरे रिश्तों में दरार पड़ी और मामला तलाक तक पहुंच गया। इसके बाद बेटी की कस्टडी को लेकर विवाद छिड़ गया, जो अब अंतरराष्ट्रीय कानूनी मिसाल बनने की ओर बढ़ रहा है। पति का कहना है कि रशियन पत्नी उसपर तरह-तरह के लांछन लगाती है, जबकि रशियन बहू ने अपने पति पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वी. शंकर की डिवीजन बेंच ने की। अदालत ने कहा “हाल की घटनाओं ने भारतीय अदालतों की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में अगर विदेशी मां को बिना शर्त बच्ची की कस्टडी दी जाए तो भारतीय न्यायपालिका की प्रतिष्ठा पर आंच आएगी।”