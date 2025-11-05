मम्मी की डांट पर घर से निकली लड़की से दरिंदगी! घर के पास खंडहर में मिला शव

गाजियाबाद में छह साल की मासूम की संदिग्ध हालात में मौत।
Ghaziabad: दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लग गए हैं। ताजा मामला दिल्ली से सटे गाजियाबाद का है, जहां जिले के टीलामोड़ थाना क्षेत्र के इरशाद गार्डन इलाके में उस समय सनसनी फैल गई, जब तीन नवंबर की शाम घर से लापता हुई छह साल की बच्ची शाहीना का शव अगले दिन शाम को एक खंडहरनुमा प्लॉट में बने गड्ढे में मिला। बच्ची के पिता और क्षेत्र के लोगों ने शव मिलने के तरीके पर हत्या की आशंका जताई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
इरशाद गार्डन के निवासी साहिबे आलम की बड़ी बेटी शाहीना (6) तीन नवंबर की शाम को अपने घर से निकली थी और तभी से लापता थी। बच्ची के पिता साहिबे आलम ने बताया कि उनके तीन बच्चे हैं, जिनमें शाहीना सबसे बड़ी थी। शाहीना की मां सलामन खातून ने उसे पढ़ाई को लेकर डांटा था, जिसके बाद वह घर से बाहर चली गई थी। इसके बाद परिजनों ने पूरी रात बच्ची की तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। जब चार नवंबर की दोपहर करीब एक बजे तक भी शाहीना का कोई सुराग नहीं मिला, तब उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
दूसरी ओर, मंगलवार शाम लगभग पांच बजे परिवार वाले बच्ची को खोजते हुए एक मकान की छत पर चढ़े। मकान की छत से परिजनों को एक खंडहरनुमा प्लॉट में बने छोटे से गड्ढे में कुछ पड़ा दिखाई दिया। इसके बाद कुछ बच्चे मौके पर पहुंच गए, जहां एक ढाई फुट के गड्ढे में शाहीना का औंधे मुंह शव पड़ा था। बच्चों ने तुरंत परिवार को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही टीलामोड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर परिजनों से शिनाख्त कराई। परिवार वालों ने शव की पहचान शाहीना के रूप में की।
खंडहरनुमा प्लॉट में एक छोटे से गड्ढे में बच्ची का औंधे मुंह शव मिलने पर लोगों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। हालांकि प्रथम दृष्टया पुलिस इसे हादसा मान रही थी। इसी बीच एक स्थानीय निवासी यूनुस बालियान ने पुलिस की बात पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस गड्ढे में बच्ची का शव मिला है, वह मात्र ढाई फुट का है और शाहीना की लंबाई चार फुट है। ऐसे में यह बच्ची गड्ढे में कैसे डूब सकती है। इस दौरान लोगों ने भी तर्क दिया कि इतनी कम गहराई के पानी में बच्ची का डूबना संभव नहीं है। लोगों ने बच्ची के साथ हैवानियत की आशंका जताई है।
इस मामले पर एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है और हत्या के बिंदु पर भी गहन छानबीन की जा रही है। एसीपी ने आश्वस्त किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर, बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत से परिवार में कोहराम मचा है।
दिल्ली-एनसीआर में यह पहला मामला नहीं है, जब एक बच्ची का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। इससे पहले बाहरी दिल्ली के भारत नगर थाना क्षेत्र में एक 9 साल की बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया था। जहां बच्ची अपने घर की झुग्गी में फंदे से लटकी मिली थी। इस मामले में भी पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। ताकि मौत के कारणों की पुष्टि हो सके।
