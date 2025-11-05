मम्मी की डांट पर घर से निकली लड़की से दरिंदगी! घर के पास खंडहर में मिला शव

खंडहरनुमा प्लॉट में एक छोटे से गड्ढे में बच्ची का औंधे मुंह शव मिलने पर लोगों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। हालांकि प्रथम दृष्टया पुलिस इसे हादसा मान रही थी। इसी बीच एक स्‍थानीय निवासी यूनुस बालियान ने पुलिस की बात पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस गड्ढे में बच्ची का शव मिला है, वह मात्र ढाई फुट का है और शाहीना की लंबाई चार फुट है। ऐसे में यह बच्ची गड्ढे में कैसे डूब सकती है। इस दौरान लोगों ने भी तर्क ‌दिया कि इतनी कम गहराई के पानी में बच्ची का डूबना संभव नहीं है। लोगों ने बच्ची के साथ हैवानियत की आशंका जताई है।