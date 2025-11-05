मम्मी-पापा मुझे माफ कर देना…दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा ने रेवाड़ी के होटल में किया सुसाइड

Girl Student Suicide: दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने हरियाणा के रेवाड़ी स्थित एक होटल में सुसाडइ कर लिया। इस दौरान उसने होटल के कमरे में एक सुसाइड नोट छोड़ा है। इसमें उसने अपने माता-पिता से माफी मांगी है। होटल स्टाफ के अनुसार दिल्ली विवि के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से बीएससी अंतिम वर्ष की छात्रा निकिता सोमवार दोपहर करीब तीन बजे होटल पहुंची थी। उसने रातभर के लिए एक कमरा बुक कराया। दूसरे दिन सुबह 11 बजे उसे होटल से चेक आउट करना था, लेकिन काफी देर तक वह नीचे नहीं आई। इसपर होटल स्टाफ ने उसके कमरे में लगे इंटरकॉम पर फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। इसपर होटल स्टाफ ने मौके पर पुलिस बुलाई और कमरे का दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देख हर कोई हैरान रह गया।