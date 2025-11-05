Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

मम्मी-पापा मुझे माफ कर देना…दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा ने रेवाड़ी के होटल में किया सुसाइड

Girl Student Suicide: दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी अंतिम वर्ष की छात्रा ने हरियाणा के रेवाड़ी जिले के एक होटल में सुसाइड कर लिया। मृतक 20 साल की निकिता राजस्‍थान के झुंझुनूं की रहने वाली थी। वह सोमवार दोपहर तीन बजे होटल पहुंची थी।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Nov 05, 2025

Delhi University Girl student suicide Rewari hotel in Haryana

दिल्ली विवि की छात्रा ने रेवाड़ी स्थित होटल में किया सुसाइड।

Girl Student Suicide: दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने हरियाणा के रेवाड़ी स्थित एक होटल में सुसाडइ कर लिया। इस दौरान उसने होटल के कमरे में एक सुसाइड नोट छोड़ा है। इसमें उसने अपने माता-पिता से माफी मांगी है। होटल स्टाफ के अनुसार दिल्ली विवि के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से बीएससी अंतिम वर्ष की छात्रा निकिता सोमवार दोपहर करीब तीन बजे होटल पहुंची थी। उसने रातभर के लिए एक कमरा बुक कराया। दूसरे दिन सुबह 11 बजे उसे होटल से चेक आउट करना था, लेकिन काफी देर तक वह नीचे नहीं आई। इसपर होटल स्टाफ ने उसके कमरे में लगे इंटरकॉम पर फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। इसपर होटल स्टाफ ने मौके पर पुलिस बुलाई और कमरे का दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देख हर कोई हैरान रह गया।

राजस्‍थान के झुंझुनूं की रहने वाली थी 20 साल की छात्रा

रेवाड़ी के होटल में आत्महत्या करने वाली 20 साल की छात्रा निकिता राजस्‍थान के झुंझुनू की रहने वाली थी। उसने घटनास्‍थल पर एक सुसाइड नोट छोड़ा है। इसमें उसने अपनी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने का हवाला देते हुए अपने माता-पिता से माफी मांगी है। पुलिस को कमरे की तलाशी के दौरान बेड पर मिले एक पेज के सुसाइड नोट में छात्रा ने लिखा है "मैं भविष्य के बारे में कोई निर्णय नहीं ले पा रही। आगे क्या करूं? मेरी नौकरी लगेगी या नहीं। मम्मी-पापा मुझे माफ कर देना, मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैं काफी दिनों से सोच रही थी। इसके लिए मैंने रेवाड़ी का होटल चुना है।"

दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी की छात्रा थी निकिता

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू की तो छात्रा की पहचान 20 साल की निकिता के रूप में हुई, जो राजस्‍थान के झुंझुनूं की रहने वाली थी और दिल्ली विश्वविद्यालय के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से बीएससी (अंतिम वर्ष) कर रही थी। वह दिल्ली में ही किराए का कमरा लेकर रहती थी। होटल स्टाफ का कहना है कि रातभर छात्रा कमरे में अकेली ही रही। मंगलवार सुबह उसका शव फंदे से लटकता मिला। शहर थाना प्रभारी सीमा कुमारी ने बताया कि पुलिस ने होटल का दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर प्रवेश किया, जहां निकिता का शव पंखे से लटका मिला। वहीं बेड पर एक कुर्सी रखी थी। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि निकिता ने कुर्सी पर चढ़कर फंदा लगाया होगा।

परिजनों में मचा कोहराम

पुलिस ने इसकी सूचना छात्रा के परिवार को दे दी है। 20 साल की छात्रा के सुसाइड की सूचना से परिवार में कोहराम मचा है। बुधवार को उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। शहर थाना प्रभारी ने बताया कि फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए घटनास्थल पर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) टीम और फिंगर प्रिंट ब्यूरो की टीम ने भी पहुंचकर महत्वपूर्ण सबूत जुटाए हैं।

कैंसर से जूझ रही महिला ने की आत्महत्या

इसी बीच, शहर में एक अन्य दुःखद घटना भी सामने आई है। सेक्टर-43 स्थित एक सोसाइटी में एक महिला ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस के अनुसार, इस महिला की पहचान अनिता के रूप में हुई है। अनिता भी कैंसर की गंभीर बीमारी से ग्रस्त थीं, जिससे वह जूझ रही थीं। उन्होंने सोसाइटी की आठवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। इस दुर्घटना की जांच में भी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम और फिंगर प्रिंट ब्यूरो ने घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य जमा किए हैं।

एक महीने में सुसाइड की कई घटनाएं आईं सामने

पिछले एक महीने के दौरान दिल्ली-एनसीआर में छात्राओं की आत्महत्या की कई घटनाएं सामने आई हैं। मौके से मिले ज्यादातर सुसाइड नोट में छात्राओं ने अपने भविष्य की चिंता जाहिर की है। निकिता सुसाइड केस से पहले दिल्ली के जामिया नगर इलाके में एक 17 साल की छात्रा ने JEE परीक्षा में असफल होने और परिवार की उम्मीदों पर खरा न उतरने के कारण सातवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इसके अलावा गुरुग्राम में एक आठवीं कक्षा की छात्रा ने भी एक बहुमंजिला इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। हालांकि उसके सुसाइड का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।

मुवक्किल की मदद के दौरान वकील को हुआ प्यार, शादी के तीन साल बाद खुला राज तो मचा बवाल
नई दिल्ली
Delhi High Court dismissed FIR against husband in marital dispute fake wife Shock

संबंधित विषय:

crime news

Delhi News

Updated on:

05 Nov 2025 12:42 pm

Published on:

05 Nov 2025 12:39 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / मम्मी-पापा मुझे माफ कर देना…दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा ने रेवाड़ी के होटल में किया सुसाइड

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

