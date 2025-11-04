मुवक्किल की मदद के दौरान वकील को हुआ प्यार, शादी के तीन साल बाद खुला राज तो मचा बवाल

दिल्ली का यह मामला साल 2007 में उस समय शुरू हुआ, जब एक वकील ने तलाक के लिए कोर्ट के चक्कर काट रही महिला की मदद करनी शुरू की। मदद करते-करते वकील को अपनी महिला मुवक्किल से प्यार हो गया और दोनों ने साल 2007 में ही शादी कर ली। तीन साल तक वकील और महिला मुवक्किल बतौर पति-पत्नी अपनी दुनिया में खुश रहे, लेकिन इसी बीच पत्नी के खिलाफ वकील को एक अहम जानकारी हाथ लग गई। कोर्ट में दर्ज बयान के अनुसार, शादी के लगभग तीन साल बाद पति को पता चला कि पत्नी का पहला तलाक तो वास्तव में 2010 में हुआ था। इसका मतलब था कि 2007 की शादी कानूनी रूप से अमान्य (Null and Void) थी, क्योंकि महिला का पहला विवाह समाप्त नहीं हुआ था।