इंस्टाग्राम के ‘इश्क’ ने उजाड़ा परिवार! चार बच्चों की मां प्रेमी संग फरार, कोर्ट में रोने लगे बच्चे और ससुर

Instagram Love Story: नौ साल पहले शादी। पति-ससुर और चार बच्चों से भरा पूरा परिवार हंसी-खुशी जीवन बिता रहा था। इसी बीच 25 दिन पहले इस परिवार पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जब एक दिन चार बच्चों की मां अचानक घर से लापता हो गई। बच्चे स्कूल से लौटे तो मां घर पर नहीं मिली। उन्होंने पड़ोस में बैठे अपने दादा से मां के बारे में पूछा तो उन्होंने भी जानकारी नहीं होने की बात कही। इसके बाद बच्चे इंतजार ही करते रह गए। शाम को जब बच्चों के पिता घर लौटे तो उन्होंने भी उनकी मां के बारे में पूछताछ की। इसके साथ ही गांव और आस-पड़ोस समेत रिश्तेदारी में महिला की खोजबीन शुरू हो गई, लेकिन उसका दो दिनों तक कोई सुराग नहीं लगा।