नई दिल्ली

इंस्टाग्राम के ‘इश्क’ ने उजाड़ा परिवार! चार बच्चों की मां प्रेमी संग फरार, कोर्ट में रोने लगे बच्चे और ससुर

Instagram Love Story: 28 साल की महिला ने एसडीएम न्यायालय में दर्ज कराए अपने बयान में बताया कि चार महीने पहले उसकी इंस्टाग्राम पर बदायूं के एक युवक से बातचीत शुरू हुई थी। यह बातचीत धीरे-धीरे प्यार में बदल गई।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Nov 04, 2025

Instagram love story wife left husband four children and Wedding lover in Etah

एटा में चार बच्चों और पति-ससुर को छोड़कर इंस्टाग्राम प्रेमी के सा‌थ गई महिला।

Instagram Love Story: नौ साल पहले शादी। पति-ससुर और चार बच्चों से भरा पूरा परिवार हंसी-खुशी जीवन बिता रहा था। इसी बीच 25 दिन पहले इस परिवार पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जब एक दिन चार बच्चों की मां अचानक घर से लापता हो गई। बच्चे स्कूल से लौटे तो मां घर पर नहीं मिली। उन्होंने पड़ोस में बैठे अपने दादा से मां के बारे में पूछा तो उन्होंने भी जानकारी नहीं होने की बात कही। इसके बाद बच्चे इंतजार ही करते रह गए। शाम को जब बच्चों के पिता घर लौटे तो उन्होंने भी उनकी मां के बारे में पूछताछ की। इसके साथ ही गांव और आस-पड़ोस समेत रिश्तेदारी में महिला की खोजबीन शुरू हो गई, लेकिन उसका दो दिनों तक कोई सुराग नहीं लगा।

पुलिस के पास पहुंचा परिवार तो मिला सुराग

थक हारकर अपने बच्चों और बूढ़े पिता के साथ पति थाने पहुंचा और पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराई। रहस्यमयी स्थितियों में घर से लापता महिला की खोजबीन में जुटी पुलिस ने सबसे पहले उसके सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में परिजनों से पूछताछ की। पति, बच्चों और महिला के ससुर ने सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में जानकारी न होने की बात कही, लेकिन ससुर ने पुलिस को इतना जरूर बताया कि बेटा जब काम पर चला जाता था तो उसकी बहू किसी से फोन पर बातें किया करती थी। पुलिस को यहीं से केस की लीड मिली और महिला के फोन नंबर की कॉल डिटेल निकाली गई।

पुलिस जांच में सामने आया चौंकाने वाला सच

यह घटना उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अलीगंज कोतवाली क्षेत्र की है। अलीगंज कोतवाली पुलिस ने महिला की कॉल डिटेल के साथ सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगालना शुरू किया और आखिरकार घटना के 24 दिन बाद महिला को उसके इंस्टाग्राम प्रेमी के साथ बरामद कर लिया। इसके बाद बीते सोमवार को यानी 3 नवंबर को महिला को अलीगंज एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में परिवार और बच्चों के सामना होने के बाद भी महिला का दिल नहीं पसीजा। महिला ने एसडीएम से कहा कि अब वह अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है।

महिला की बात सुनकर रो पड़े बच्चे और ससुर

28 साल की महिला ने एसडीएम न्यायालय में दर्ज कराए अपने बयान में बताया कि चार महीने पहले उसकी इंस्टाग्राम पर बदायूं के एक युवक से बातचीत शुरू हुई थी। यह बातचीत धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। महिला ने ये भी बताया कि उसका पति शराबी है। रोज शाम को शराब पीकर घर आता है और उसे गैर मर्दों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है। पति की प्रताड़ना की तंग आकर वह अपने इंस्टाग्राम प्रेमी के साथ फरार हुई थी। अब उसी के साथ रहेगी। एसडीएम न्यायालय में पत्नी की बात सुनकर हैरान पति स्तब्ध खड़ा रहा, जबकि उसके बच्चे और ससुर फूट-फूटकर रोने लगे।

मम्मी-मम्‍मी चिल्लाते रहे बच्चे, नहीं पसीजा दिल

कोर्ट में महिला को उसके घर वालों ने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन महिला ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। महिला ने कहा कि वह अब किसी भी हाल में पति के साथ नहीं रहेगी। महिला के इस फैसले को सुनते ही उसके तीन बेटे और एक बेटी समेत ससुर फूट-फूट कर रोने लगे। बच्चों ने अपनी मां को रोकने की बहुत कोशिश की। वे मम्मी-मम्मी कहकर चिल्लाते रहे, लेकिन मां का दिल नहीं पसीजा और वह अपने प्रेमी के साथ चली गई। ससुर का कहना था कि बिना मां के उनके पोता-पोती कैसे रहेंगे। मोबाइल ने उनके पूरे परिवार को बिखेर कर रख दिया है।

प्रेमी के साथ गई महिला, देखता रहा पति

एटा जिले की अलीगंज कोतवाली पुलिस सूत्रों ने बताया कि एसडीएम न्यायालय के सामने महिला ने अपने प्रेमी के रहने की इच्छा जताई है। कानून के मुताबिक महिला अपनी इच्छा के अनुरूप जिसके साथ चाहे, उसके साथ रह सकती है। हालांकि उसके मासूम बच्चे बिन मां के हो गए और पूरा परिवार बहुत परेशान दिख रहा था। परिवार वालों ने महिला को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी और अपने प्रेमी के साथ चली गई।

संबंधित विषय:

crime news

Delhi News

Published on:

04 Nov 2025 12:47 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / इंस्टाग्राम के ‘इश्क’ ने उजाड़ा परिवार! चार बच्चों की मां प्रेमी संग फरार, कोर्ट में रोने लगे बच्चे और ससुर

