नई दिल्ली

शादी की तैयारियों के बीच दुल्हन को आई एक फोन कॉल, परिजनों संग माल में पहुंची तो उड़े होश

Groom Rape Bride: दिल्ली से सटे गाजियाबाद से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां शादी की तैयारियों में जुटे दुल्हन के परिवार को उस समय करारा झटका लगा, जब दूल्हे और उसके परिवार वालों ने उन्हें एक मॉल में बुलाया।

Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Nov 03, 2025

groom rape bride before wedding and broke relationship in Ghaziabad

गाजियाबाद में दुल्हन से रेप के बाद दूल्हे ने रिश्ता तोड़ा।

Groom Rape Bride: शादी-विवाह के बाद खुशहाल ससुराल का सपना हर लड़की देखती है, लेकिन दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक लड़की को यह सपना देखना भारी पड़ गया। दुल्हन का यह सपना तोड़ने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका होने वाला दूल्हा ही है। बहरहाल पुलिस ने दुल्हन के पिता की तहरीर पर लड़की के मंगेतर और उसके परिवार वालों के खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

गाजियाबाद की नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला

दरअसल, गाजियाबाद की नगर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली एक युवती की गाजियाबाद के ही साहिबाबाद क्षेत्र स्थित ‌करहेड़ा कॉलोनी निवासी अंकुर चौहान से शादी तय हुई थी। तय समय के अनुसार, शादी नवंबर के पहले सप्ताह में होनी थी, इस रिश्ते से दोनों परिवारों में खुशी की लहर थी। दूल्हा-दुल्हन भी अपने भावी जीवन के रोचक सपने बुनने में लगे थे। दोनों के बीच आपसी समझ का सामंजस्य ऐसा था कि उन्होंने शादी से पहले ही शारीरिक संबंध तक बना लिए। इसके बाद कहानी में नया मोड़ आया और एक झटके में रिश्ता तबाह हो गया।

पुलिस के पास पहुंचा दुल्हन का परिवार

दो महीनों की बातचीत और प्रेम संबंधों के बीच दूल्हे के परिवार का बदला स्वरूप दुल्हन को बर्दाश्त नहीं हुआ। तमाम मिन्नतों के बाद भी जब बात नहीं बनी तो मामला पुलिस के पास पहुंचा। दुल्हन ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी साहिबाबाद क्षेत्र स्थित ‌करहेड़ा कॉलोनी निवासी अंकुर चौहान से तय हुई थी। तीन बार की बातचीत के बाद अक्टूबर में लेन-देन समेत अन्य चीजों पर बात पक्की हो गई। इसके बाद अंकुर उससे बीच-बीच में मिलने लगा। इसी बीच एक अक्टूबर को अंकुर ने उसे मिलने के लिए बुलाया। जब वह अंकुर के पास पहुंची तो वह उसे नोएडा सेक्टर-70 स्थित रूमासिया रेजिडेंसी सोसाइटी के एक फ्लैट में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया।

शादी से पहले ही दूल्हे ने दुल्हन से बनाए शारीरिक संबंध

दुल्हन ने पुलिस को आगे बताया कि अंकुर के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए वो इसलिए तैयार हो गई, क्योंकि कुछ दिनों बाद दोनों की शादी होनी ही थी, लेकिन 24 अक्टूबर को अचानक अंकुर के परिवार की ओर से फोन आया। अंकुर के ताऊ, चाचा और मां ने उसके पिता को मोहननगर स्थित एक मॉल में मिलने के लिए बुलाया। दोपहर करीब दो बजे युवती अपने माता-पिता और अन्य परिजनों के साथ वहां पहुंची। मौके पर अंकुर चौहान, उसके ताऊ, चाचा और मां पहले से मौजूद थे। परिवारों के सामने ही अंकुर ने शादी से इनकार कर दिया। जब युवती और उसके परिजनों ने शादी तोड़ने का कारण पूछा तो अंकुर के परिवार वालों ने कहा कि इसका जवाब अंकुर खुद देगा।

दूल्हे ने अचानक बढ़ा दी दहेज की मांग

युवती के अनुसार, अंकुर ने साफ कहा कि लड़की पक्ष ने उनकी “नई मांग” को पूरा नहीं किया, इसलिए वह शादी नहीं करेगा। इससे युवती और उसके परिवार को गहरा आघात पहुंचा। उनका कहना है कि पहले से ही 60 लाख रुपये और एक महंगी कार देने की बात तय हो चुकी थी। इसके बाद अचानक वर पक्ष द्वारा दहेज की डिमांड बढ़ाना उनकी समझ में नहीं आया। युवती का कहना है कि उसने अपना रिश्ता बचाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन अंक़ुर नहीं माना। इसके बाद उसने अपने परिजनों को अंकुर द्वारा किए गए दुष्कर्म की बात बता दी। इसके बाद युवती के परिजन उसे लेकर पुलिस के पास पहुंचे।

60 लाख रुपये में तय हुई थी शादी

युवती का कहना है कि दोनों परिवारों के बीच कुछ महीने पहले रिश्ता तय हुआ था और दहेज के रूप में लगभग 60 लाख रुपये की रकम पर सहमति बनी थी। युवती के पिता ने दूल्हे को देने के लिए एक महंगी कार भी बुक कर दी थी। परिवारों के बीच बातचीत लगातार चल रही थी और शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। इस मामले में नगर कोतवाली क्षेत्र के एसीपी रितेश त्रिपाठी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर अंकुर चौहान के खिलाफ दुष्कर्म और दहेज निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने केस की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। अधिकारियों का कहना है कि चाहे यह मामला दहेज मांगने का हो या युवती के शारीरिक शोषण का, पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। पीड़िता के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है।

