शादी की तैयारियों के बीच दुल्हन को आई एक फोन कॉल, परिजनों संग माल में पहुंची तो उड़े होश

युवती का कहना है कि दोनों परिवारों के बीच कुछ महीने पहले रिश्ता तय हुआ था और दहेज के रूप में लगभग 60 लाख रुपये की रकम पर सहमति बनी थी। युवती के पिता ने दूल्हे को देने के लिए एक महंगी कार भी बुक कर दी थी। परिवारों के बीच बातचीत लगातार चल रही थी और शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। इस मामले में नगर कोतवाली क्षेत्र के एसीपी रितेश त्रिपाठी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर अंकुर चौहान के खिलाफ दुष्कर्म और दहेज निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने केस की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। अधिकारियों का कहना है कि चाहे यह मामला दहेज मांगने का हो या युवती के शारीरिक शोषण का, पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। पीड़िता के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है।