उत्तम नगर हत्याकांड: आरोपी के घर पर MCD ने चलाया बुलडोजर, हाईकोर्ट ने लगाई रोक, मामले में आया नया मोड़

Uttam Nagar murder case: दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन हुई हत्या के मामले में एक आरोपी के अधूरे बने बहुमंजिला मकान को सोमवार को नगर निगम (MCD) ने गिरा दिया। इस दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि कोई गड़बड़ी न हो। इस कार्रवाई को लेकर लोगों में चर्चा हुई कि क्या यह हत्या से जुड़ा है या अवैध निर्माण से जुड़ी सामान्य कार्यवाई थी। प्रशासन ने इस चर्चा से जुड़े सवालों को जवाब देते हुए यह साफ कर दिया है कि यह सामान्य कार्यवाई थी और इसमें किसी व्यक्ति विशेष को निशाना नहीं बनाया गया है।