‘मैं बर्गर खाने चला गया था’, संसद मार्च छोड़ रेस्टोरेंट जाने पर CJP प्रवक्ता विजेता दहिया की सफाई

CJP Protest Video: दिल्ली की सड़कों पर जब आंदोलनकारी युवा पुलिस की लाठियां खा रहे थे, ठीक उसी वक्त आंदोलन का एक बड़ा चेहरा रेस्टोरेंट में बैठकर बर्गर का स्वाद ले रहा था। जी हां, 'संसद मार्च' के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजेता दहिया का बर्गर खाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद से ही प्रदर्शनकारी युवाओं के बीच भारी नाराजगी है और लोग पूछ रहे हैं कि 'जब जनता सड़क पर पिट रही थी, तब नेता जी मार्च छोड़कर रेस्टोरेंट में क्या कर रहे थे?' अब इस पूरे बवाल पर खुद विजेता दहिया ने सामने आकर सफाई दी है। दहिया ने कहा कि दो रात से सोया नहीं था, भूख लगी तो बर्गर खा लिया। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा, क्या प्रदर्शनकारी भूखा मर जाए?