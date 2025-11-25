अय्याशी के लिए पर्सनल लोन ले लो, लेकिन 30 साल…IT इंजीनियर की दशा पर लोगों ने रखी राय

प्रतीकात्मक तस्वीर : AI
Viral News: दिल्ली से सटे नोएडा निवासी एक IT इंजीनियर की कहानी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। यह कहानी एक ऐसे इंजीनियर की है, जिसने नोएडा में अपना घर खरीदने के लिए भारी-भरकम ईएमआई पर होम लोन लिया। अब जब उसकी जॉब चली गई तो उसे किराए के छोटे से घर में रहना पड़ रहा है और रैपिडो चलाकर भारी-भरकम ईएमआई, घर का किराया आदि खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने उसका संघर्ष बयां किया तो सोशल मीडिया यूजर्स में महंगाई और नौकरी के साथ ही घर खरीदने पर लंबी बहस छिड़ गई।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नोएडा के एक IT इंजीनियर का संघर्ष दिख रहा है। नौकरी छूटने के बाद उस इंजीनियर पर होम लोन EMI, किराया और बढ़ती महंगाई का ऐसा बोझ पड़ा कि उसकी जिंदगी का पूरा बैलेंस ही बिगड़ गया। उसे अपने परिवार को गांव भेजना पड़ा और Rapido चलाकर वह अपना खर्च निकाल रहा है। यह वीडियो ग्रेटर नोएडा की गौर सिटी का बताया जा रहा है, जिसमें आज के मिडिल क्लास परिवारों की संघर्ष भरी स्थिति नजर आती है।
दरअसल, IT इंजीनियर ने ये सोचकर दो महीने पहले अपनी जॉब छोड़ दी कि उसे कोई बेहतर ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आईटी सेक्टर में AI के बढ़ते प्रभाव और हायरिंग इश्यू होने के चलते उसे दूसरी जॉब नहीं मिली। इसके चलते उसे होम लोन की भारी-भरकम ईएमआई चुकाना और अपना परिवार चलाना मुश्किल लगने लगा। इसपर उसने अपने परिवार को तो गांव भेज दिया, लेकिन खुद एक छोटा सा घर किराए पर लेकर रैपिडो चलाने लगा। रैपिडो से होने वाली कमाई से अब वह अपनी होम लोन की ईएमआई भर रहा है।
वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर यह चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया यूजर्स के कमेंट्स देखकर पता लगता है कि यह सिर्फ एक आईटी इंजीनियर की कहानी नहीं है, बल्कि हर मिडिल क्लास की जिंदगी लोन का दबाव और महंगाई से परेशान है। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले दो साल में IT कंपनियों में AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। दूसरी ओर इंजीनियरों में नई तकनीकी स्किल की कमी है। इसके चलते आईटी सेक्टर में जॉब क्राइसिस देखी जा रही है।
एक यूजर ने लिखा "अय्याशी के लिए पर्सनल लोन ले लो, लेकिन 30 साल का होम लोन मत लेना अगर प्राइवेट जॉब है तो।" वहीं दूसरे यूजर ने कहा, "फेक लाइफस्टाइल मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी खराब कर रहा है।" एक और व्यक्ति ने लिखा, "भाई… मार्केट में जॉब है, लेकिन लोगों के पास स्किल नहीं है। सिर्फ जीपीटी से कोड कॉपी कर रहे हैं, नॉलेज ही नहीं है तो इंटरव्यू कैसे क्लियर होगा।?" एक और यूजर ने बढ़ती हुई रियल एस्टेट कीमतों को क्रिटिसाइज करते हुए लिखा, "भाई 5 साल और रुक जा। ऐसी हालत होगी कि कोई बचाने वाला नहीं आएगा।"
