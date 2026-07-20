दूसरी ओर, आरोपों के घेरे में आई दिल्ली पुलिस ने इन दावों को सिरे से खारिज किया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि स्थिति को पूरी तरह 'पेशेवर' तरीके से संभाला जा रहा है और किसी भी तरह के लाठीचार्ज या हिरासत में लेने की खबरें महज अफवाह हैं। पुलिस ने एक्स (ट्विटर) पर बयान जारी कर जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो पुलिस के इन दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसमें प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग और लाठीचार्ज साफ देखा जा सकता है। इस झड़प में कुछ पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की खबर है।