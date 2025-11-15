लुढ़कते पारे के बीच आंधी-तूफान और भारी बारिश की चेतावनी! मौसम विभाग का इन राज्यों में अलर्ट

बदलते मौसम का असर अब उत्तर और मध्य भारत में स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले पांच दिनों में छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। हवा की नमी कम होने और उत्तरी हवाओं के सक्रिय होने से तापमान में 2–4 डिग्री की गिरावट संभव है। मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों यानी ग्वालियर, चंबल, भोपाल और सागर मंडल में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज हो सकता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और तराई क्षेत्रों में भी हल्की धुंध और कोहरे की परत बढ़ेगी।