हौसले के आगे हारा कैंसर: व्हीलचेयर पर रहकर दिल्ली के आरव ने 10वीं में गाड़े झंडे, हासिल किए 96.6% अंक

आरव की इस अभूतपूर्व सफलता ने न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे स्कूल परिसर को गर्व और उल्लास से भर दिया है। उनके घर पर सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और स्कूल में भी जश्न का माहौल है, जहां शिक्षक अपने इस जुझारू छात्र की उपलब्धि को एक चमत्कार की तरह देख रहे हैं। आरव के पिता, डॉ. अजय वत्स, अपनी भावनाओं को साझा करते हुए कहते हैं कि यह केवल अंकों की जीत नहीं है, बल्कि यह आरव की अटूट इच्छाशक्ति और कभी न हार मानने वाली उस जिद की जीत है, जिसने कैंसर जैसे जानलेवा दर्द को भी पीछे छोड़ दिया।