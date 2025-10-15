चेन्नई ट्रेड सेंटर में 29 से 31 तक होगा विंडर्जी इंडिया का आयोजन

नई दिल्ली। भारत की पवन ऊर्जा क्षमता और संभावनाओं को प्रदर्शित करने वाला प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मंच विंडर्जी इंडिया 2025 इस बार 29 से 31 अक्टूबर तक चेन्नई ट्रेड सेंटर में आयोजित होगा। इसका उद्घाटन केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी करेंगे। उनके साथ राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक भी मौजूद रहेंगे।
इस आयोजन में 20 से अधिक देशों के 350 से ज्यादा प्रदर्शक भाग लेंगे और लगभग 15 हजार आगंतुकों के पहुंचने की संभावना है। यह जानकारी देते हुए इंडियन विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सीईओ आदित्य प्यासी, जेपी चलसानी, आकाश पास्से और के. भारती ने संयुक्त रूप से बताया कि तीन दिवसीय कार्यक्रम में नीति-निर्माता, उद्योग जगत के दिग्गज और नवाचारकर्ता एक साथ आएंगे और भारत की नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि को गति देने वाली तकनीकों व रणनीतियों पर चर्चा करेंगे।
