विश्व विजेता पहलवानों का संसद दर्शन, राजस्थान कुश्ती संघ ने बढ़ाया मनोबल

संघ अध्यक्ष राजीव दत्ता ने बताया कि पिछले दिनों एथेंस में आयोजित अंडर-17 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है। अश्विन ने 65 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक, कोमल वर्मा ने 49 किग्रा फ्री स्टाइल में कांस्य पदक और भीलवाड़ा की कशिश गुर्जर ने क्वार्टर फाइनल तक का शानदार सफर तय किया। कोमल वर्मा, सीकर, राजस्थान की रहने वाली हैं और पिछले 6 वर्षों से कुश्ती में सक्रिय हैं। अश्विन ने बताया कि राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष दत्ता के नेतृत्व में संघ ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। यही वजह है कि पहली बार तीन लड़कियां अंडर-17 विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने गई है।