सावधान! खतरे के निशान को पार कर गई यमुना, बाढ़ के चलते निचले इलाके खाली करने के आदेश

Yamuna River Flood: दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और सोमवार को यह खतरे के निशान को पार कर गया। स्थिति गंभीर होने पर निचले इलाकों को खाली कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यमुना का चेतावनी स्तर 204.50 मीटर तय है, जबकि खतरे का स्तर 205.33 मीटर माना जाता है। यदि जलस्तर 206 मीटर तक पहुंचता है तो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज कर दी जाती है। सोमवार को नदी का जलस्तर 205.36 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से ऊपर है। सोमवार को पुराने रेलवे ब्रिज पर सुबह सात बजे जलस्तर 204.80 मीटर दर्ज किया गया था, जबकि रविवार शाम को यह 204.60 मीटर के आसपास था। पुराना रेलवे ब्रिज यमुना नदी के प्रवाह और संभावित बाढ़ के खतरों की निगरानी के लिए अहम बिंदु माना जाता है।