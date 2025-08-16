दिल्ली से खाटू श्याम और सालासर बालाजी तक हेलिकॉप्टर सेवा, 23 अगस्त से मिलेगी सुविधा, जानें किराया

खाटू श्यामजी और सालासर बालाजी की धार्मिक यात्रा अब तक सड़क मार्ग से होती रही है। दिल्ली से इन दोनों स्थलों तक पहुंचने में श्रद्धालुओं को 16 से 24 घंटे का समय लग जाता है। यात्रा की थकान और भीड़ के कारण कई बार श्रद्धालुओं को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब हेलिकॉप्टर सेवा शुरू होने के बाद यह दूरी बेहद कम समय में तय की जा सकेगी। स्यंदन एविएशन के प्रबंध निदेशक अभिनव सहाय ने बताया कि उनका उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, आरामदायक और समय बचाने वाली यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा “भारत में सड़क मार्ग से धार्मिक यात्राएं बेहद लंबी और थकाऊ हो जाती हैं। लेकिन अब श्रद्धालु सिर्फ छह घंटे में भगवान के दर्शन कर सकेंगे और शाम तक वापस घर पहुंच जाएंगे।”