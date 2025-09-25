चाईबासा में 10 खूंखार नक्सलियों ने डाले हथियार, एक-एक करोड़ के इनामी माओवादियों संग करते थे वारदात

इससे पहले एक सितंबर को लातेहार जिले में प्रतिबंधित संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद (जेजेएमपी) के नौ उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण करने वालों में चार ऐसे उग्रवादी शामिल थे, जिन पर पांच-पांच लाख रुपए का इनाम घोषित था।