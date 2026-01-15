15 जनवरी 2026,

CG Suicide: परीक्षा देकर घर लौटी 10वीं की छात्रा ने दे दी जान, फांसी के फंदे से लटकती मिली लाश

CG Suicide:परीक्षा देकर घर लौटने के बाद मौत को गले लगा लिया। बताया जा रहा है कि छात्रा ने मोबाइल से पैसे का लेन-देन किया था, जिसे लेकर उसकी मां ने फटकार लगाई थी।

सुरजपुर

image

Love Sonkar

Jan 15, 2026

CG Suicide: परीक्षा देकर घर लौटी 10वीं की छात्रा ने दे दी जान, फांसी के फंदे से लटकती मिली लाश

20 साल की युवती ने की आत्महत्या (File Photo)

CG Suicide: सूरजपुर जिले में 10वीं कक्षा की छात्रा ने परीक्षा देकर घर लौटने के बाद मौत को गले लगा लिया। बताया जा रहा है कि छात्रा ने मोबाइल से पैसे का लेन-देन किया था, जिसे लेकर उसकी मां ने फटकार लगाई थी। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक, मृतिका स्वामी आत्मानंद स्कूल के 10वीं कक्षा की छात्रा थी। स्कूल से परीक्षा देकर छात्रा घर लौटी और मां के मोबाइल से पैसे का लेन-देन किया, जिसे लेकर उसकी मां ने सवाल जवाब किया। बाद में फटकार लगाते हुए समझाइश दी। गुस्से में छात्रा ने अपना कमरा बंद कर फांसी के फंदे से लटककर अपनी जान दे दी।

Published on:

15 Jan 2026 12:41 am

