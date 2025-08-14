सवाईपुर में 111 फीट का तिरंगा बना आकर्षण का केंद्र

तिरंगा यात्रा के मुख्य अतिथि जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा, कोटड़ी प्रधान करण सिंह, भाजपा जिला महामंत्री कन्हैयालाल जाट, ग्राम पंचायत प्रशासक किशन जाट, सीईओ जिला परिषद चंद्रभान सिंह भाटी, विकास अधिकारी रामविलास मीणा, सीबीईओ कोटड़ी अशोक पारीक, एसबीएम जिला कार्यक्रम समन्वयक दिनेश चौधरी, बड़ला प्रशासक शिवराज जाट, नवरतन शर्मा और अमरचंद गाडरी थे। विद्यालय की प्रिंसिपल डॉ. प्रतिष्ठा ठाकुर, सीबीईओ कोटड़ी अशोक पारीक व स्टाफ ने अतिथियों का स्वागत किया।