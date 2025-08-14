सवाईपुर में 111 फीट का तिरंगा बना आकर्षण का केंद्र

आजादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को सवाईपुर कस्बे में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में शामिल 111 फीट लंबे तिरंगे ने सभी का ध्यान खींचा। तिरंगे के साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई और यह यात्रा कस्बे में चर्चा का विषय बनी रही।
तिरंगे के साथ उमड़ा देशभक्ति का सैलाब
तिरंगा यात्रा के मुख्य अतिथि जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा, कोटड़ी प्रधान करण सिंह, भाजपा जिला महामंत्री कन्हैयालाल जाट, ग्राम पंचायत प्रशासक किशन जाट, सीईओ जिला परिषद चंद्रभान सिंह भाटी, विकास अधिकारी रामविलास मीणा, सीबीईओ कोटड़ी अशोक पारीक, एसबीएम जिला कार्यक्रम समन्वयक दिनेश चौधरी, बड़ला प्रशासक शिवराज जाट, नवरतन शर्मा और अमरचंद गाडरी थे। विद्यालय की प्रिंसिपल डॉ. प्रतिष्ठा ठाकुर, सीबीईओ कोटड़ी अशोक पारीक व स्टाफ ने अतिथियों का स्वागत किया।
देशभक्ति की भावना जगाने का प्रयास
विधायक गोपीचंद मीणा ने कहा कि बच्चे और युवा देश की भावी पीढ़ी हैं, और इस तरह के कार्यक्रम उनकी देशभक्ति की भावना को प्रबल करते हैं। कोटड़ी प्रधान करण सिंह बेलवा ने कहा कि आजादी के पर्व को होली और दीपावली की तरह पूरे उत्साह से मनाया जाना चाहिए।
यात्रा मार्ग पर पुष्पवर्षा से स्वागत
तिरंगा यात्रा विद्यालय प्रांगण से प्रारंभ होकर मुख्य बस स्टैंड, सालरिया मार्ग, बड़ा मंदिर, गाड़री मोहल्ला, विद्युत ग्रेड होते हुए पुनः विद्यालय परिसर में संपन्न हुई। यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने जगह-जगह पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। विद्यार्थी और स्टाफ हाथों में तिरंगे लिए देशभक्ति के नारे लगाते हुए चलते रहे। 111 फीट लंबे तिरंगे के साथ चलना सभी के लिए गर्व का क्षण था।