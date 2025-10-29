बीजों के 117 नमूने लिये, 110 की रिपोर्ट आई, 6 अमानक मिले, विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त

किसानों की फसल की गुणवत्ता और उत्पादन पर असर डालने वाले अमानक बीजों के खिलाफ छतरपुर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर पार्थ जैसवाल के निर्देश पर कृषि विभाग द्वारा जिलेभर में विभिन्न विक्रेताओं के बीजों के नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच कराई गई। जांच में अमानक बीज मिलने पर 6 बीज विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।