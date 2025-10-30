सोला क्षेत्र से 17 बांग्लादेशी महिलाओं का पकड़ा

Ahmedabad. शहर के सोला थाना क्षेत्र के अलग-अलग सोसाइटी, अपार्टमेंट व आवासों में रह रहीं बांग्लादेश की 17 महिलाओं, किशोरी, बालिकाओं को सोला पुलिस ने पकड़ा है। इन्हें बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया करने व पूछताछ करने के लिए सरदारनगर क्षेत्र में स्थित जोइंट इंटेरोगेशन सेंटर (जेआईसी) में भेज दिया है।
प्राथमिक जांच में सामने आया कि ये सभी घुसपैठ करके भारत में आई थीं। यहां अलग-अलग सोसाइटी, फ्लैट में रहती थीं, जिसमें कबूतरखाना, गुजरात हाऊसिंग बोर्ड, चाणक्य अपार्टमेंट, शिवशक्ति सोसाइटी चांदलोडिया शामिल हैं। इसकी पुख्ता सूचना मिलने पर कॉम्बिंग करते हुए गुरुवार को इन सभी को हिरासत में ले लिया।
साती शेख (22), बिल्किश शेख (27), ओजुफा बिल्लाह (38), रेहानाबेगम गाजी (35), सोनायबीबी सैयद (44), शांता खातुन उर्फ मेघला काजी (21), हलीमा बेगम मुल्ला (49), जीवन्नाहर गाजी (35), सुमैया अख्तर (7), रेहानाबेगम (38), सुलताना मुल्ला (40), परवीन पोली (38), आयसा मोडोल (30), सुमा मुल्ला (26), सलमा खातुन (25), जोली बेगम (27), मोइना खातुन मुल्ला (34) शामिल हैं।
