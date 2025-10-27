दीपावली अवकाश में 21 हजार पर्यटकों ने देखी विश्व धरोहर स्थल रानी की वाव

पाटण. गुजरात के पाटण स्थित विश्व धरोहर स्थल रानी की वाव और सहस्रलिंग तालाब देखने के लिए दीपावली के अवकाश में 5 दिनों में 21 हजार से अधिक देशी-विदेशी पर्यटक पहुंचे।विश्व धरोहर सूची में शामिल रानी की वाव अपनी भव्यता और अद्भुत शिल्पकला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह वाव देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करती है, जो इसकी कलात्मक नक्काशी और स्थापत्य देखकर मंत्रमुग्ध होते हैं। त्योहारों के माहौल में कई परिवार रानी की वाव घूमने पहुंचे। पर्यटक यादगार के रूप में सेल्फी लेते और वाव के परिसर में समय बिताते नजर आए।

पर्यटन विभाग के अनुसार 22 अक्टूबर को 6,693 भारतीय और 11 विदेशी, 23 अक्टूबर को 3,740 भारतीय और 6 विदेशी, 24 अक्टूबर को 4,222 भारतीय और 8 विदेशी, 25 अक्टूबर को 3,724 भारतीय और 16 विदेशी, 26 अक्टूबर को 3,133 भारतीय और 3 विदेशी पर्यटकों ने रानी की वाव का भ्रमण किया।