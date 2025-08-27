CG News: जगदलपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, बाढ़ में बह गई कार

CG News: कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में एनएच 30 पर दरभा के पास एक दुखद हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पति-पत्नी और उनके दो बच्चे शामिल हैं। हादसा उस समय हुआ जब परिवार की स्विफ्ट डिजायर कार बाढ़ के पानी में बह गई।
जानकारी के अनुसार, तमिलनाडु का यह परिवार बस्तर घूमने आया था। कार में सवार ड्राइवर ने तैरकर अपनी जान बचाई, लेकिन परिवार के चार सदस्य पानी के तेज बहाव में फंस गए। एडिशनल एसपी महेश्वर नाग ने घटना की पुष्टि की है।
SDRF की टीम ने देर रात कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे शवों को बाहर निकाला। सभी शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए जगदलपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।