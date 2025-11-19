गुजरात के 49.31 लाख किसानों को 986 करोड़ डीबीटी से मिले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर से पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की, जिससे देशभर के 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए की सहायता मिली। गुजरात के 49.31 लाख किसानों को इस योजना के तहत 986 करोड़ रुपए डीबीटी से प्राप्त होंगे। गांधीनगर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और कृषि मंत्री जीतू वाघाणी ने 11.68 लाख रुपए से अधिक की कृषि सहायता के मंजूरी पत्र वितरित किए।