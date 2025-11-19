Patrika LogoSwitch to English

गुजरात के 49.31 लाख किसानों को 986 करोड़ डीबीटी से मिले

गुजरात के लगभग 98 फीसदी किसानों को दिन में बिजली मिल रही है, जिससे राज्य का कृषि क्षेत्र समृद्ध हुआ है।

अहमदाबाद

image

Pushpendra Rajput

Nov 19, 2025

Chief minister inaugrated programme

मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल व अन्य मंत्री दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर से पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की, जिससे देशभर के 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए की सहायता मिली। गुजरात के 49.31 लाख किसानों को इस योजना के तहत 986 करोड़ रुपए डीबीटी से प्राप्त होंगे। गांधीनगर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और कृषि मंत्री जीतू वाघाणी ने 11.68 लाख रुपए से अधिक की कृषि सहायता के मंजूरी पत्र वितरित किए।

मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि हाल की बेमौसमी बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया है। गुजरात के लगभग 98 फीसदी किसानों को दिन में बिजली मिल रही है, जिससे राज्य का कृषि क्षेत्र समृद्ध हुआ है।

प्रधानमंत्री ने किसानों के कल्याण के लिए एक पेड़ मां के नाम और प्राकृतिक कृषि अभियान जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं। कृषि मंत्री वाघाणी ने कहा कि राज्य सरकार ने मशीनरी, फसल संरक्षण, और नैनो टेक्नोलॉजी जैसी पहलें की हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री पटेल के मार्गदर्शन में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है।

कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अंजू शर्मा ने कहा कि सरकार बुवाई से बिक्री तक की योजनाएं लागू कर रही है। किसानों को सुधारे गए बीज, खाद, और उपकरणों से मदद मिल रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम में कृषि राज्य मंत्री रमेश कटारा, महापौर मीराबेन पटेल व अन्य उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर किसानों से संवाद किया और मुख्यमंत्री ने 15 लाभार्थियों को कृषि योजनाओं की सहायता वितरित की। राज्य में लगभग एक लाख मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद हो चुकी है, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ हुआ है।

