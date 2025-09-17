पृथ्वीपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति पर आया 500 कट्टे डीएपी खाद, किसानों की लगी कतार

मालाखेड़ा. रबी फसलों की बुवाई का सीजन आने से पहले किसान खेतों को तैयार करने के साथ खाद सहित अन्य संसाधन जुटाने में पसीना बहा रहा है। किसानों को आशंका है कि अगर उतरते श्राद्ध पक्ष या नवरात्र के दौरान बारिश हो गई तो खेतों में रबी फसल की बुवाई एक साथ होगी। इस दौरान खाद उपलब्ध होना मुश्किल काम होगा। बारिश हाेने से उन्हें खेतों की पिलाई नहीं करनी पड़ेगी और जो खेत तैयार किए हुए हैं, उनमें सीधे ही खाद-बीज डालेंगे। ऐसे में किसान ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर खाद लेने के लिए घंटों तक लाइन में लग रहे हैं। कई किसानों को तो अपनी बारी नहीं आने से बैरंग तक लौटना पड़ रहा है।
मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के गांव पृथ्वीपुरा स्थित ग्राम सेवा सहकारी समिति में डीएपी खाद के 500 कट्टों की आपूर्ति हुई है। इसकी भनक किसानों को लगने के बाद खाद लेने के लिए समिति के वितरण केन्द्र पर लंबी लाइन लग गई और किसान अपनी बारी आने तक परेशान होते रहे।डीएपी की भारी किल्लत
किसानों ने बताया कि रबी की बुवाई का सीजन शुरू होने वाला है। इसमें डीएपी की भारी किल्लत को देखते हुए किसान अभी से व्यवस्था में जुट रहे हैं। जीएसएस पर खाद की उपलब्धता की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में किसान समिति परिसर में एकत्रित हो गए। जिससे वितरण व्यवस्था में अव्यवस्था हो गई। इस दौरान पूर्व सरपंच इंद्रमल मीणा के नेतृत्व में वितरण की पहल की गई, लेकिन व्यवस्थाओं की कमी के चलते उन्हें भी आक्रोश का सामना करना पड़ा। किसानों का कहना था कि डीएपी की दरें कम तो हैं, लेकिन समय पर आपूर्ति न मिल पाने के कारण प्याज समेत अन्य फसलों में खाद का संकट उत्पन्न हो रहा है। जिससे उनकी मेहनत पर पानी फिरता जा रहा है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को पुलिस बल बुलाना पड़ा। इसके बाद हैडकांस्टेबल हरी मीणा के नेतृत्व में मालाखेड़ा से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और खाद वितरण की व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य छोटेलाल यादव, दीनदयाल शर्मा, गुरु वचन यादव, को-ऑपरेटिव अध्यक्ष भगवान शाह जाटव, शिवलाल मीणा, लीलाखान सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे।