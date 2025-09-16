श्रीगंगानगर: पूजा कॉलोनी में चल रहा था फर्जी एस्ट्रोलॉजर का कॉल सैंटर, आरोपी पिता-पुत्र गिरफ़तार

श्रीगंगानगर.सदर पुलिस ने पूजा कॉलोनी गली नम्बर एक में बंद कमरे में छापा मार कर वहां फर्जी फर्जी एस्ट्रोलोजर कॉल सैंटर का पर्दाफाश किया है। इस सैँटर के संचालक आरोपी पिता-पुत्र को गिरफ़तार कर वहां से छह मोबाइल फोन और पांच रजिस्टर बरामद किए है। सदर सीआई सुभाषचन्द्र ढिल की अगुवाई में पुलिस दल ने मुखबिर की सूचना और जागरूक नागरिकों की शिकायतों के बाद पूजा कॉलोनी में मंगलवार रात करीब नौ बजे दबिश दी। बंद कमरे में वहां आसपास ग्रामीण क्षेत्र की नौ लड़कियां मिली। इन लड़कियों को मोबाइल फोन पर लोगो को जीवन में आ रही समस्या के बारे में जानकारी आदान प्रदान करने के लिए लगा रखा था। सीआई ने बताया कि इन लड़कियों और महिलाओं को मासिक वेतन क्लाइंट की ओर से आने वाले ऑनलाइन पेमेंट के आधार पर देना तय किया हुआ था। इन लड़कियों को सैंटर संचालक विकेश कुमार शर्मा ने स्पेशल मोबाइल फोन दिए हुए थे। इन मोबाइल फोन में देश-विदेशों में बसे लोगों के मोबाइल नम्बरों पर युवतियेां और महिलााओं की ओर से मैसेज देने का सिलसिला बना रखा था। भोले लोगों को उनके जीवन में आ रही समस्याओं का ज्योतिष विद्या के माध्यम से दूर करने का आश्वासन देकर लाखों रुपए बटोरे जा चुके है। जांच अधिकारी ने बताया कि इस सैँटर संचालक विकेश कुमार शर्मा पुत्र बीरबल शर्मा और उसके बेटे शुभम शर्मा को गिरफ़तार किया है। इन आरोपी पिता पुत्र के कब्जे से 6 मोबाइल फोन व कुल 5 रजिस्टर जब्त किए है। इन दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

हर काम की बाधा दूर करने का आश्वासन

इस सेंटर पर काम करने वाले युवतियों और महिलाओं को मोबाइल फोन से इंस्टाग्राम पर आध्यात्मिक उपायों के विज्ञापन डलवाकर संबंधित मोबाइल नम्बर पर ऑनलाइन पेमेंट करने के उपरांत समस्याओं का समाधान करने के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूलने का खेल इस केन्द्र पर चल रहा था। सीआई ने बताया कि देश के कई इलाकेां के अलावा विदेश में बसे लोगेां को भी अपने जाल में ले रखा था। ऑनलाइन विज्ञापन में प्रेत आत्मा का साया, खोया-पाया, वशीकरण, रूठे प्रेमी-प्रेमिका को वापिस बुलाने, विदेश यात्रा, खोया धन प्राप्त करने सहित अनेक दावे किए हुए मिले।