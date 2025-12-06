फर्जी IRCTC कार्यालय बनाकर नौकरी के नाम पर बेरोजगारों से ठगे 1 करोड़ रुपये, ऐसे हुआ मामला का खुलासा

आरोपियों ने मार्च और अप्रैल में फर्जी उड़ान की तारीखें बताईं, लेकिन कोई भी उड़ान कन्फर्म नहीं हुई। इसके बाद, अन्य एजेंट अपने ग्राहकों के साथ ऑफिस पहुंचे और उन पर दबाव डाला, जिससे उन्हें दो ग्राहकों को 8 लाख रुपये चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि पैसे एक व्यक्ति को दिए जा चुके थे। जब शिकायतकर्ता ने व्यक्ति से पैसे वापस लेने की कोशिश की, तो वह छिप गया।