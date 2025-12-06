6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

फर्जी IRCTC कार्यालय बनाकर नौकरी के नाम पर बेरोजगारों से ठगे 1 करोड़ रुपये, ऐसे हुआ मामला का खुलासा

Fake IRCTC job fraud: आरोपियों ने आईआरसीटीसी के नाम पर एक फर्जी ऑफिस भी बनाया हुआ था। इस ऑफिस में रेलवे में नौकरी चाहने वाले बेरोजगार युवकों को ठगते थे।

2 min read
Google source verification

रांची

image

Ashib Khan

Dec 06, 2025

नौकरी के नाम पर लोगों से की ठगी

नौकरी के नाम पर लोगों से की ठगी (Photo-AI)

jharkhand job scam: झारखंड में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवकों से 1 करोड़ रुपये ठगने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने करीब 150 युवकों को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि यह घटना गोड्डा जिले की है।

व्यक्ति को किया गिरफ्तार

आरोपियों ने जिले में आईआरसीटीसी के नाम पर एक फर्जी ऑफिस भी बनाया हुआ था। इस ऑफिस में रेलवे में नौकरी चाहने वाले बेरोजगार युवकों को ठगते थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रूपियामा इलाके में छापेमारी की और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

बता दें कि व्यक्ति महेशपुर का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि गैंग के कुछ सदस्य दुमका जिले के रहने वाले हैं। 

आरोपी ने अपराध किया कबूल

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया है। फिलहाल उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस संबंध में गोड्डा टाउन पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

आरोपी के पास से फर्जी दस्तावेज बरामद हुए

छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से IRCTC के नाम से फर्जी चेक लिस्ट, की-पैड मोबाइल, फर्जी एग्रीमेंट और कई संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी व्यक्ति ऑफिस में आने वाले युवाओं को विश्वास दिलाता था कि प्रशिक्षण के बाद उन्हें रेलवे में नौकरी मिल जाएगी। 

पुलिस ने पांच लोगों को किया गिरफ्तार

बता दें कि हाल के दिनों में नौकरी घोटाले की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। ऐसा ही एक मामला पंचकूला से भी सामने आया है। दरअसल, यहां पर पुलिस की एंटी-इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट ने शुक्रवार को लोगों को विदेश भेजने का झांसा देकर चल रहे एक अंतरराज्यीय फर्जी वर्क वीजा रैकेट का भंडाफोड़ किया। मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

क्या है पूरा मामला

आरोपियों ने मार्च और अप्रैल में फर्जी उड़ान की तारीखें बताईं, लेकिन कोई भी उड़ान कन्फर्म नहीं हुई। इसके बाद, अन्य एजेंट अपने ग्राहकों के साथ ऑफिस पहुंचे और उन पर दबाव डाला, जिससे उन्हें दो ग्राहकों को 8 लाख रुपये चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि पैसे एक व्यक्ति को दिए जा चुके थे। जब शिकायतकर्ता ने व्यक्ति से पैसे वापस लेने की कोशिश की, तो वह छिप गया।

ये भी पढ़ें

2 बच्चों की मां को जेलर से हुआ प्यार, शादी से किया इंकार तो महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Dec 2025 09:14 pm

Hindi News / News Bulletin / फर्जी IRCTC कार्यालय बनाकर नौकरी के नाम पर बेरोजगारों से ठगे 1 करोड़ रुपये, ऐसे हुआ मामला का खुलासा

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

हिंदू किशोरी का वीडियो वायरल करनेवालों के टूटे पैर, घर भी ढहाए, विधायक के खिलाफ लगे हाय हाय के नारे

Houses of those who made the video viral demolished in Shamgarh
मंदसौर

ब्लास्टिंग से घरों की दीवारों में दरारें, किसानों के नलकूप क्षतिग्रस्त, दहशत में रहवासी, आयोग पहुंचा मामला

Heavy blasting in mine
कटनी

नरसिंहपुर समेत, भोपाल, जबलपुर, चंबल, नर्मदापुरम का जीत से आगाज

प्रतियोगिता के शुभारंभ पर खिलाडिय़ों से परिचय लेते अतिथि
समाचार

भ्रष्टाचार पकड़ने सभी तहसीलों के 20-20 बड़े खातेदार किसानों की जांच शुरू, दर्ज रकबे के अनुसार सत्यापन

Investigation of farmers to catch corruption
कटनी

द बॉर्डर अल्ट्रा मैराथन में उत्साह के साथ भागे धावक

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.