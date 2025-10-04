Rajasthan Crime-सस्ता सोना देने के नाम पर ब्यावर की महिला को अजमेर बुलाकर 3 लाख की ठगी

बस स्टैण्ड पुलिस चौकी में बयान देने आए ठगी का शिकार मां-बेटे।
अजमेर(Ajmer News). सावधान रहें, त्योहारी सीजन में सस्ता व ज्यादा मुनाफा कमाने का झांसा देकर कोई आपको चूना लगाने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। ऐसा एक वाकया ब्यावर की एक महिला व उसके पुत्र के साथ पेश आया। ‘टटलू’ काटने वाला गिरोह सोने के असली मोती दिखाकर सस्ते आभूषण देने का झांसा देकर मां-बेटे को 3 लाख रुपए की चपत लगा गया। मां-बेटे सस्ते के फेर में ब्यावर से अजमेर आकर ठगी के शिकार बने। सिविल लाइंस थाना पुलिस पीडि़ता की शिकायत पर ठगी का मामला दर्जकर तलाश में जुटी है।
पुलिस के अनुसार ब्यावर छावनी फाटक निवासी चन्द्रकांता जांगिड(55) पत्नी राजेन्द्र प्रसाद ने रिपोर्ट दी कि दो युवक व एक महिला गत 20 सितम्बर को ब्यावर में उसको मिले। वह उनकी दुकान पर आए और उसको सोना बेचने के लिए कहा। दूसरे दिन दो व्यक्ति व एक महिला फिर आई। उन्होंने उसे सोने की माला दिखाई। उन्होंने सोने की माला का एक मोती तोडकर उसको दे दिया। जिसे उसने चैक करवाया तो असली सोना था। इसके दो तीन दिन बाद एक व्यक्ति वापस आया। उसने उसको चांदी का सिक्का दिया। उस वक्त उसका बेटा पुष्पेन्द्र भी मौजूद था। उन्होंने चांदी का सिक्का और सोने का मोती चैक करवाया तो दोनों असली थे। फिर युवक ने उनसे कहा कि वह उन्हें सवा किलो सोना देंगे। जिसको बेचकर उन्हें पैसे दे देंवे। इसके बाद वह लगातार कॉल करके उनसे सम्पर्क में थे।
पीडि़ता चन्द्रकांता ने बताया कि एक अक्टूबर को उनका कॉल आया। उन्होंने सोना लेने के लिए मोखमपुरा बुलाया। उसने मोखमपुरा जाने से इन्कार दिया। उसके बाद उनके कहने पर आरोपी उनसे अजमेर बस स्टेण्ड पर मिलने व सोना देने को राजी हो गए। उन्होंने 3 लाख रुपए लेकर सोने जैसी दिखने वाली तीन मोतियों की मालाएं थमा दी। वह पैसा देकर खुशी-खुशी मालाएं लेकर अपने घर लौट आए। ब्यावर लौटकर तीनों मालाओं को चैक करवाया तो तीनों मालाएं नकली(पीतल) के मोतियों से बनी हुई निकली। नकली जानकर मां-बेटे के होश उड़ गए।
पीडि़ता चन्द्रकांता ने बताया कि आरोपियों ने उन्हें अपना नाम अपल शंकर और राम बताया था। वह उनसे मोबाइल फोन पर लगातार सम्पर्क में थे। आरोपी ने उनको सस्ता और अधिक सोना दिलाने का लालच देकर ब्यावर से अजमेर बुलाया। फिर नकली सोना देकर 3 लाख रुपए नकद ले गए। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने पीडि़ता की शिकायत पर ठगी का मुकदमा दर्जकर अनुसंधान शुरू कर दिया।
