रंजिश का बदला लेने युवक को लाठियों से पीट-पीटकर अधमरा किया, वीडियो वायरल

बंधौली गांव, बिजौली निवासी बल्लू कुशवाह ने पुलिस को बताया कि शंकरपुर निवासी इमरान और अमीन खान ने उसे अपने ठिकाने पर बुलाकर बेरहमी से पीटा। आरोप है कि दोनों आरोपी रसूखदार हैं और पहले वह उनके यहां काम करता था। पैसों को लेकर हुए विवाद का बदला लेने के लिए उसे योजनाबद्ध तरीके से बुलाया गया और लाठियों से हाथ-पैर तोड़ दिए गए।