रंजिश का बदला लेने युवक को लाठियों से पीट-पीटकर अधमरा किया, वीडियो वायरल

ग्वालियर। रंजिश का बदला लेने के लिए रसूखदारों ने युवक को लाठियों से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। गुंडागर्दी पुरानी छावनी के बरां गांव में सामने आई है। पीडि़त के साथियों ने उसकी पिटाई का वीडियो बनाकर वायरल किया है। खुलेआम गुंडागर्दी के फुटेज देखकर तीन लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है।
बरां गांव में खुलेआम गुंडागर्दी, तीन आरोपियों पर केस दर्ज
ग्वालियर। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के बरां गांव में रंजिश का बदला लेने के लिए रसूखदारों ने युवक को लाठियों से पीट-पीटकर अधमरा कर दिया। वारदात का वीडियो पीड़ित के साथियों ने बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
बंधौली गांव, बिजौली निवासी बल्लू कुशवाह ने पुलिस को बताया कि शंकरपुर निवासी इमरान और अमीन खान ने उसे अपने ठिकाने पर बुलाकर बेरहमी से पीटा। आरोप है कि दोनों आरोपी रसूखदार हैं और पहले वह उनके यहां काम करता था। पैसों को लेकर हुए विवाद का बदला लेने के लिए उसे योजनाबद्ध तरीके से बुलाया गया और लाठियों से हाथ-पैर तोड़ दिए गए।
पीड़ित के साथियों ने पूरी पिटाई का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फुटेज सामने आने के बाद पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया।
एसआई पूरन सिंह ने बताया कि वीडियो में इमरान और अमीन दोनों बल्लू के साथ मारपीट करते स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इसी आधार पर दोनों के खिलाफ मारपीट और गंभीर चोट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है।
बड़ी खबरेंView All
समाचार
ट्रेंडिंग