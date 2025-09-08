अस्पताल भवन के बाद अब संत बनवाएंगे 11 लाख की लागत से प्रतीक्षालय

- दाता गुलाबदास महाराज के निर्वाण दिवस कार्यक्रम में संत पांचाराम महाराज ने की घोषणा
मेड़ता सिटी (नागौर). मेड़ता के उप जिला चिकित्सालय को लेकर संत पांचाराम महाराज की ओर से बनवाए जा रहे नए भवन के पास ही अब 11 लाख रुपए की लागत से प्रतीक्षालय भवन का निर्माण होगा। इसको लेकर दरियाव खेजड़ा आश्रम में संत पांचाराम महाराज ने दाता गुलाबदास महाराज के 58वें निर्वाण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर घोषणा की है। यहां सराय बन जाने के बाद मरीजों के साथ आने वाले उनके परिजनों को ठहरने के लिए सुविधाएं मिलेगी।
दरअसल, इससे पहले संत पांचाराम महाराज ने आश्रम के गुलाबदास-रामनारायण रामस्नेही धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से मेड़ता के उप जिला चिकित्सालय के नए भवन को लेकर 3 करोड़ रुपए की घोषणा की है। जिसके तहत यहां आधुनिक सुविधाओं से लैस भवन का निर्माण भी करवाया जा रहा है। इसी बीच संत पांचाराम ने गुलाबदास महाराज के निर्वाण दिवस पर निर्माणाधीन भवन के पास रोगी एवं उनके परिजनों के बैठने व आराम करने को लेकर प्रतीक्षालय बनवाने की घोषणा भी की है। जिसमें मरीज के साथ आने वाले उनके परिवार के सदस्य विश्राम कर सके।
चिकित्सा सुविधाओं को लेकर दे चुके 8 करोड़
उल्लेखनीय है कि संत पांचाराम महाराज की ओर से चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार को लेकर अब तक 8 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। जिसके तहत 3 करोड़ से मेड़ता में चिकित्सालय भवन के साथ ही पाली के सोजत में अस्पताल की नई बिल्डिंग और नागौर में भी भवन बनवाया जा रहा है। वहीं अब अस्पताल में ही सराय बनाने की घोषणा की है।
दरियाव खेजड़ा आश्रम में हुए कार्यक्रम
दरियावखेजड़ा आश्रम में विरक्त संत दाता गुलाबदास महाराज के मोक्ष दिवस पर संत पांचाराम के सानिध्य में कार्यक्रम हुए। श्रद्धालु भीखाराम अजनबी ने बताया कि आश्रम प्रांगण में सुबह गुलाबदास महाराज की पर्ची का सस्वर सामूहिक पाठ व उनके चरण पादुका की पूजा अर्चना हुई। वहीं इस दौरान संतों का माला और शोल ओढ़ाकर बहुमान किया गया। धर्मसभा में सत्संग एवं प्रवचन करते हुए संत पांचाराम महाराज ने कहा कि संतों का जीवन परोपकारी होता है। वे भजन व सुमिरन द्वारा जीवों का उद्धार करते हैं।