अस्पताल भवन के बाद अब संत बनवाएंगे 11 लाख की लागत से प्रतीक्षालय

दरअसल, इससे पहले संत पांचाराम महाराज ने आश्रम के गुलाबदास-रामनारायण रामस्नेही धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से मेड़ता के उप जिला चिकित्सालय के नए भवन को लेकर 3 करोड़ रुपए की घोषणा की है। जिसके तहत यहां आधुनिक सुविधाओं से लैस भवन का निर्माण भी करवाया जा रहा है। इसी बीच संत पांचाराम ने गुलाबदास महाराज के निर्वाण दिवस पर निर्माणाधीन भवन के पास रोगी एवं उनके परिजनों के बैठने व आराम करने को लेकर प्रतीक्षालय बनवाने की घोषणा भी की है। जिसमें मरीज के साथ आने वाले उनके परिवार के सदस्य विश्राम कर सके।